Farto de pneus furados, Alex recolhe mais de 180 quilos de metal com ímanes na bicicleta

Alex Benigno estava farto de mudar pneus furados. Estava sempre a ter furos nos pneus do carro, enquanto conduzia em Atlanta, e também nos da sua bicicleta, quando andava depois do trabalho.

“Sou muito bom a ter pneus furados e estava cansado de estar sempre a remendá-los”, comentou.

Investigou o assunto e descobriu que o lixo metálico nas estradas é um problema de âmbito nacional, muitas vezes causado por pregos ou outros objectos afiados que caem de camiões, algo que, por vezes, é feito deliberadamente.

Benigno decidiu fazer algo a respeito deste problema. Durante a pandemia, quando não havia muito trânsito nas ruas, reparou que havia pequenos pedaços de metal espalhados por todo o lado.

“Cheguei à conclusão de que, se eu estava a recolher todos estes pregos numa rua abandonada, então outras pessoas também deveriam estar a ter furos nos pneus”, disse.

Há cerca de um ano, comprou dez ímanes por 160 dólares [perto de 148 euros] online, fixou-os na parte de baixo do atrelado da sua bicicleta e foi dar uma volta por Atlanta ao final da tarde para ver quantos pregos, parafusos, tampas de garrafas, latas e pedaços de arame conseguiria atrair. Benigno utiliza uma bicicleta stand-up, onde é possível andar de pé, por causa de uma cirurgia às costas que realizou há 12 anos.

Durante a sua primeira viagem de 16 quilómetros, já com os ímanes afixados, a parte de baixo do atrelado recolheu cerca de 2,5 quilos de pedaços de metal afiados.

“A partir daí, decidi continuar a fazer isto todos os dias depois do trabalho. Acrescentei mais ímanes e experimentei todo o tipo de configurações para chegar a um ponto em que estava a conseguir recolher ainda mais”, afirmou.

Foto Na sua primeira viagem, a parte de baixo do atrelado de Benigno conseguiu recolher mais de dois quilos de pedaços de metal. Alex Benigno

Benigno fixou uma vassoura ao atrelado para ajudar a varrer mais metal em direcção aos ímanes e seleccionou diferentes zonas da cidade para percorrer.

Até Dezembro, disse que recolhia cerca de 15 quilos de detritos a cada dez dias, retirando-os do fundo do atrelado todas as noites e guardando-os em caixotes no carro, em casa ou na loja de material fotográfico onde trabalha.

Quando começou uma página no Instagram em Janeiro para alertar as pessoas para o problema dos detritos metálicos nas ruas, Benigno denominou-se como o “Homem-Íman de Atlanta”. Os seus vídeos e publicações rapidamente conquistaram vários seguidores, e a Georgia Public Broadcasting divulgou a história dos seus esforços de limpeza das ruas.

As pessoas começaram imediatamente a publicar mensagens de agradecimento, partilhando as suas próprias histórias sobre pneus furados.

“O centro da cidade é o pior”, escreveu uma pessoa. “Tive alguns pneus furados nos últimos anos por causa das construções, és um homem corajoso.”

“As oficinas de reparação de pneus devem prosperar aí! Que pesadelo! Obrigado pela sua ajuda”, escreveu alguém do Ohio.

“Adoro a simplicidade do projecto. Acho que vou modificar a minha scooter desta forma”, escreveu um seguidor da Georgia.

Benigno publicou um dos seus vídeos de ciclismo no YouTube no mês passado para dar às pessoas uma melhor ideia da quantidade de detritos que os seus ímanes recolhem.

Quando Laura Lewis, uma artista de Atlanta que trabalha com sucata, descobriu o que ele estava a fazer, ofereceu-se para ficar com tudo o que ele tinha recolhido.

“Dei-lhe o lote inteiro – 185 quilos”, disse Benigno. “Adoro a ideia de que ela vá fazer alguma coisa com isto.”

Foto Uma raposa de metal criada pela artista Laura Lewis com pedaços de arame recolhidos por Alex Benigno. Laura Lewis

Lewis observou que estava à procura de algumas peças de metal mais pequenas para acrescentar alguns pormenores às suas esculturas.

“Quando ele me entregou tudo, foi como se me tivesse trazido um monte de puzzles de 100.000 peças sem imagens e sem a caixa”, afirmou.

“Ainda estou a fazer uma triagem e em breve ele vai trazer mais”, disse Lewis, de 49 anos. “Estou grata por ele estar a apanhar esta sucata. Dá-me esperança saber que alguém anda por aí a limpar o que as pessoas fazem e a tomar medidas.”

A cidade de Atlanta não respondeu a um pedido do The Washington Post para comentar os esforços voluntários de Benigno, mas ele declarou que não tem qualquer problema em continuar a sua rotina diária de limpeza sem o envolvimento da cidade.

“Eles mandam varredores para limpar as ruas, mas eles não conseguem apanhar todos os pequenos pedaços”, comentou Benigno. “Como algumas destas coisas são tão pequenas, são reviradas pelo varredor e, quando alguém passa por cima delas, lá vai mais um pneu furado.”

Benigno contou que costuma levar o seu atrelado para a rua sete dias por semana e que fica sempre surpreendido com as coisas aleatórias que os ímanes conseguem apanhar.

“A coisa mais estranha que já vi foi, provavelmente, uma bala, mas também vi uma vez o gancho de uma grua”, revelou. “Tive de o apanhar à mão. A maior parte são pregos, parafusos, anilhas e coisas que caem dos carros – um fluxo constante de pedaços de metal.”

Benigno disse que esperava que ciclistas de outras cidades se inspirassem no seu exemplo e se tornassem homens-íman – ou mulheres-íman – nas suas próprias cidades.

“Este problema não é exclusivo de Atlanta – está em todo o lado”, enfatizou. “Todos nós conhecemos a raiva de encontrar um prego num pneu. Com todos os problemas nas nossas vidas, não precisamos de lidar também com isso.”

“A satisfação que tenho em saber que o que apanhei não vai acabar no pneu de alguém e estragar-lhe o dia é a razão pela qual continuo aqui”, acrescentou. “E ao mesmo tempo também consigo fazer exercício físico.”