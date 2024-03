Emily Akkermans: “A prática de mudar a hora terá sempre os seus defensores e opositores”

A curadora do tempo do Observatório Real de Greenwich reflecte, em entrevista ao PÚBLICO, sobre a mudança da hora: desde como surgiu às vantagens e desvantagens e ao futuro.

Chama-se Emily Akkermans e é curadora do tempo do Observatório Real de Greenwich, em Londres, no Reino Unido. Numa altura em que se aproxima a mudança do horário de Inverno para o horário de Verão, na madrugada do próximo domingo, a curadora do tempo reflecte, em entrevista ao PÚBLICO, sobre esta prática: desde como surgiu às vantagens e desvantagens da mudança da hora e ao futuro.