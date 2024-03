Saber programar deixa de ser essencial, diz chefe de tecnologia da Amazon

Tal como deixou de ser necessário saber ler mapas para conduzir até novos destinos ou fazer contas para partilhar o pagamento de um jantar, a habilidade de programar vai deixar de ser essencial para criar apps ou programas online – e isso não é necessariamente mau. Esta é a visão partilhada por Werner Vogels, o responsável pela tecnologia da Amazon, durante uma conversa com o PÚBLICO sobre as mudanças no sector tecnológico e o impacto da inteligência artificial (IA) generativa, que é a base do ChatGPT, nos próximos anos.

Para Vogels, a utilização de mais assistentes de IA na programação é uma das principais tendências de 2024. A transformação do modelo educativo, para acompanhar a tecnologia, é outra. “Vamos ter de repensar o ensino”, defende o neerlandês. “Com o avanço tecnológico, as pessoas deixam de precisar de saber programar para desenvolver programas online. A criatividade basta”, explica o especialista, que dirige o sector de tecnologia da Amazon há duas décadas e é um dos principais arquitectos da AWS (Amazon Web Services), o braço da empresa que oferece serviços para criar e hospedar sites e apps.

Transformar a programação numa tarefa mais acessível a todos é uma frente estratégica para a tecnológica. Em 2023, a AWS anunciou o CodeWhisperer (algo como “sussurrador de código”) que usa IA para sugerir novos blocos de código informático a programadores e corrigir erros, enquanto criam aplicações. A ideia é que seja capaz de fazer cada vez mais, transformando ideias em código.

A AWS não está sozinha na corrida. Um dos principais rivais do CodeWhisperer, é o GitHub Copilot, um programa desenvolvido pela subsidiária da Microsoft que sugere linhas de código com base no extenso repositório de código aberto do GitHub. Há ainda ferramentas como o OpenAI Codex e a Tabnine.

Preocupações antigas

Com a tendência surgem preocupações de que milhares de programadores em todo o mundo fiquem sem emprego. Uma análise de Janeiro do Fundo Monetário Internacional (FMI) indica que 40% dos empregos já estão a ser afectados – desaparecendo ou mudando significativamente – devido à inteligência artificial. O presidente executivo da Nvidia, Jensen Huang, também tem repetido a ideia de que programar vai deixar de ser fundamental.

O responsável pela AWS vê os receios como parte de uma narrativa antiga. “Quando se está na indústria há algum tempo, vemos estas preocupações a repetirem-se vezes sem conta”, observa o neerlandês. A chave é “identificar novas oportunidades”.

Vogels usa o caso da indústria do gelo como exemplo: “Hoje, temos frigoríficos em casa. Quando apareceram, mataram a venda de enormes blocos de gelo para os alimentos frescos. Muitas pessoas no negócio do gelo perderam o emprego, mas surgiram novos negócios, porque, com a inovação, todas as pessoas podiam comprar mais alimentos que não se estragavam.”

Exemplo disso é a aposta da AWS em usar grandes modelos de linguagem, a base da IA generativa, para criar ferramentas que simplificam o processo de programar. Faz parte do ADN do braço da Amazon que nasceu quando a empresa percebeu que podia vender a tecnologia que desenvolveu para tornar-se numa gigante do comércio online.

Foto Werner Vogels diz que as preocupações com a perda de emprego não são novidade Noah Berger/Amazon

“O facto de termos a IA a ajudar-nos em cada vez mais tarefas não quer dizer que ‘deitamos fora’ o pensamento crítico”, insiste o neerlandês Vogels.

Apesar de dominar o inglês, o tecnólogo da Amazon admite que recorre a ferramentas de IA com frequência para rever textos. “O Inglês continua a ser a minha segunda língua. Uso muitas ferramentas para corrigir e limar aquilo que escrevo”, partilha. “E criei um modelo com as ferramentas da AWS para pesquisar as minhas apresentações antigas e encontrar facilmente um slide que usei no passado.”

“Vamos sempre precisar de engenheiros”, garante Vogels. “Só que mais pessoas vão poder trabalhar em informática e desenvolver tecnologia.”

Humano no centro

Mesmo que deixe de programar directamente, o humano deve continuar envolvido no processo. “Temos de nos lembrar que os modelos de IA não pensam. Os modelos condensam expressões que ficam bem juntas no contexto que a pessoa deu”, nota Vogels. “O foco do ensino primário tem de ser ensinar as pessoas a pensar, a reflectir, a adaptarem-se a situações e a usar o cérebro”, explica. “É preciso saber reflectir sobre os erros e perceber quando é que um sistema não funciona bem.”

Vogels lembra o escândalo com o sistema fiscal dos Países Baixos. Em 2019, descobriu-se que as autoridades neerlandesas usavam IA para detectar e prever fraude fiscal. Milhares de pessoas foram obrigadas a pagar valores exorbitantes, por engano, porque o sistema considerava que ter dupla nacionalidade ou baixos rendimentos era um factor de risco. O problema demorou anos a ser detectado e corrigido.

É um dos vários casos que motivaram os esforços da União Europeia para criar uma regulação para o sector da inteligência artificial, aprovada a 13 de Março (a entrada em vigor ainda vai demorar).

“As máquinas podem fazer previsões ou dar sugestões, mas não podem tomar decisões. Esse é o papel do ser humano”, salienta Vogel. “As ferramentas de IA são precisamente isso, ferramentas.”