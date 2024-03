No Dia Nacional da Visibilidade Trans, há marchas no Porto e Lisboa

Há uma marcha no Porto e outra em Lisboa, nos dias 30 e 31 de Março. Há também karaoke e almoço comunitário no Centro Comunitário LGBTI+ da Ilga.

Domingo, 31 de Março, assinala-se, pela primeira vez, o Dia Nacional da Visibilidade Trans. Para o celebrar, há marchas e encontros no Porto e Lisboa.

A Coligação para a Visibilidade Trans do Porto marcou encontros nas duas cidades. No Porto, acontece no sábado, 30, e o encontro está marcado no parque Paulo Vallarda às 13 horas, para um convívio com piquenique e oficina de cartazes. Às 14h começa a concentração e, às 15h30, está marcado o início da marcha.

Em Lisboa, a marcha promovida pela Transmutar terá dois momentos de concentração: primeiro, às 15h30, em frente à Assembleia da República, de onde seguirá para a Câmara Municipal de Lisboa, para a segunda concentração. A marcha prossegue para o Rossio, onde haverá microfone aberto e performances.

Para quem quiser começar o dia mais cedo, há almoço no Centro Comunitário LGBTI+ da Ilga, entre as 13h e as 14h30. A associação convida os participantes a levarem a sua refeição. Antes, no dia 30 de Março, a Ilga organiza uma tarde de karaoke, com início às 16h30.

A iniciativa que que consagra 31 de Março como Dia Nacional da Visibilidade Trans foi aprovado no Verão passado, com os votos a favor de PS, Iniciativa Liberal, PCP, BE, e dos deputados únicos do PAN e do Livre e os votos contra de PSD e Chega. Teve por base dois projectos de resolução do PS e do PAN e indica que a Assembleia da República sugere “ao Governo e demais entidades públicas que prossigam a implementação da estratégia de eliminação de entraves à igualdade e não discriminação das pessoas trans”.