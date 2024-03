"Tenho a minha própria identidade: Kusama é Kusama" diz a artista plástica japonesa, que este mês festejou os 95 anos, na entrevista que deu por email ao Ípsilon.

Yayoi Kusama: 1945 — Hoje, que na quarta-feira se inaugurou no Museu de Serralves, no Porto, vai ficar exposta até 29 de Setembro.

A artista não veio a Portugal para a inauguração desta sua exposição, mas respondeu às perguntas do crítico de artes plásticas Nuno Crespo. Leia a entrevista na íntegra.

São mais de 160 obras entre pinturas, desenhos, esculturas, instalações e material de arquivo. Esta é a maior retrospectiva da artista na Europa e, em simultâneo, a sua primeira mostra individual entre nós.

O crítico de artes plásticas José Marmeleira esteve no Porto durante a montagem da exposição. Philippe Vergne, o director do Museu de Serralves, acompanhou-o nesta viagem pelo universo da artista, que nasceu no Japão em 1929 e partiu para os Estados Unidos nos anos 50.

Leia a reportagem no Ípsilon. As fotografias da exposição são de Nelson Garrido.

Mas há mais temas ligados ao Japão no Ípsilon que esta sexta-feira está nas bancas.

Seis meses antes da sua morte, Ryuichi Sakamoto gravou um último concerto. O filho, Neo Sora, fez dele um filme.

"Um músico a lutar com a fragilidade do corpo, um homem enlevado pelo poder sublime da música", conta-nos o jornalista Mário Lopes que viu o filme e conversou com o realizador Neo Sora.

"Ele está a tocar e é muito, muito bonito. Depois improvisa, algo não funciona e pára. Mas, na realidade, o erro liberta-o. É o erro que lhe permite ser livre — já não tem de pensar em fazer uma actuação perfeita. Isso liberta-o para a exploração caótica em que se envolve." Leia a entrevista.

O crítico de cinema Jorge Mourinha deu 5 estrelas ao filme. Leia a crítica.







Também o filme O Mal Não Está Aqui/Evil Does Not Exist, Prémio Especial do Júri em Veneza 2023, chegou às salas portuguesas. O jornalista e crítico Vasco Câmara conversou com o realizador japonês Ryusuke Hamaguchi, que ficou mundialmente conhecido por causa do premiado Drive my Car.

"A cantora e compositora Eiko Ishibashi pedira a Hamaguchi um vídeo para uma performance sua. Queria imagens filmadas não por um cineasta experimental, mas por alguém, como ele, que contasse histórias". Continue a ler esta entrevista.





Richard Serra (1938-2024), a sua escultura mostrava que o mundo se abate sobre nós. Leia o obituário assinado por Joana Amaral Cardoso.

A crónica Richard Serra, o gigante, escrita por Rui Chafes.

Também morreu Maurizio Pollini, uma lenda moderna do piano. O obituário assinado por Isabel Salema pode ser lido aqui.

Nicolas Floc’h pôs todas as cores do Tejo dentro do museu. Exposição do fotógrafo francês no MAAT usa a cor e o preto e branco para nos aproximar do universo dos rios e dos oceanos. "Costumo dizer que não vivemos numa casa, vivemos num planeta", afirma o artista ao jornalista Nicolau Ferreira. Leia artigo na íntegra.





Dalila Rodrigues é a nova ministra da Cultura. Até agora directora do Mosteiro dos Jerónimos, a historiadora de arte já tinha dirigido o Museu Grão Vasco e o Museu Nacional de Arte Antiga. Perfil escrito por Luís Miguel Queirós.

Também neste Ípsilon:

- Livros: Luís de Freitas Branco pega num único ano, 1971, para explicar em A Revolução antes da Revolução como a música, dos mais variados géneros, influiu no derrube da ditadura. Numa entrevista ao Ípsilon, diz ao jornalista Nuno Pacheco: "A cantiga é uma arma, mas temos de renovar o armamento" Ler no Ípsilon.

- Cinema: as estreias Desconhecidos, Uma Vida Singular, Máquina Fantástica, How to Have Sex - A Primeira Vez.

- Mais cinema: a crónica de Vasco Câmara.

- As crónicas de António Guerreiro e de Ana Cristina Leonardo.

E ainda Cabrita Reis em Madrid, uma entrevista à escritora Pilar Adón e Luta Armada, da companhia Hotel Europa.

O Encontro de Leituras recebe em Abril o sociólogo, professor e escritor brasileiro José Henrique Bortoluci. O autor de O Que é Meu, publicado no Brasil em 2023, pela Fósforo, e em Portugal em Fevereiro de 2024, pela Companhia das Letras, conversa sobre este seu livro com os participantes do clube de leitura do PÚBLICO e da Quatro Cinco Um.

O Encontro de Leituras é aberto a todos os que queiram participar. A ID é a 821 5605 8496 e a senha de acesso 719623. Entre na reunião Zoom através do link.



Dia: 9 de Abril, terça-feira

Hora: às 22h de Portugal (18h no Brasil)

Evento online e gratuito, via Zoom

Podcast: A sessão do Encontro de Leituras com o escritor angolano Kalaf Epalanga já está disponível no podcast.

Por fim, para quem estiver interessado: A partir de dia 4 de Abril, todas as quintas-feiras, inicia-se a 4.ª edição do curso de crítica literária O Cânone. Os autores em destaque são: D. Duarte, Luís de Camões, Padre António Vieira, Fernando Pessoa e Vitorino Nemésio. Ao inscrever-se no curso, cada participante recebe de oferta o livro O Cânone e, no final, um certificado de participação.

