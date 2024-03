Morreu Maurizio Pollini, uma lenda do piano

Pianista italiano cujo percurso é indissociável do Scala de Milão, e cuja colaboração com o maestro Claudio Abbado se tornou referência, era um músico reverenciado. Tinha 82 anos.

Numa das suas passagens por Lisboa, em 2002, chamámos-lhe “uma lenda viva”, quando nos concedeu uma rara entrevista. Viera interpretar na Fundação Calouste Gulbenkian obras de Chopin e Debussy, num concerto de celebração dos seus 60 anos. O pianista italiano Maurizio Pollini, um músico a quem os outros músicos prestavam atenção, como aponta o jornal The Washington Post no seu obituário, morreu este sábado aos 82 anos.

A sua morte foi anunciada pelo Teatro alla Scala de Milão, onde actuou frequentemente. Maurizio Pollini, era “um dos grandes músicos do nosso tempo”, sublinhou a instituição, e uma referência fundamental na vida artística daquela casa, nomeadamente na sua colaboração com o maestro Claudio Abbado (1933-2014), "destinada a marcar não só a história do espectáculo mas também a história cultural da cidade de Milão".

“Acho que é um dos maiores pianistas do século XX”, disse ao PÚBLICO o pianista Nuno Vieira de Almeida. “Percebe-se tudo o que ele está a tentar fazer do ponto de vista estrutural, da arquitectura da música.” A música do romantismo, por exemplo, não fica entregue a uma inspiração do momento.

O seu virtuosismo, o domínio técnico, “é um meio para conseguir dar à obra as características de ambiente e de cor que ela tem", explica o músico português: “O seu Chopin não é um Chopin de chá e torradas, mas um Chopin viril, inspirado, uma afirmação de vitalidade e inteligência. Desse ponto de vista, ele é admirável. Conseguia ser absolutamente claro. O rodriguinho do momento não ocorre a Pollini e acho que nós agradecemos.”

Foi um intérprete notável, sobretudo de Schumann, Chopin, Brahms, Beethoven e Schönberg, mas também, mais tardiamente, de Mozart, aponta o Nuno Vieira de Almeida.

“Protagonista absoluto da cena concertística internacional desde que venceu o Concurso Chopin de Varsóvia em 1960, aos 18 anos, Pollini foi um intérprete capaz de revolucionar a percepção de compositores como Chopin, Debussy e o próprio Beethoven, e de promover, com incansável dedicação, a escuta das vanguardas históricas, sobretudo Schönberg, e da música actual”, escreveu o Scala acerca deste pianista nascido em Milão em 1942, filho de um arquitecto.

É lendária a frase de Arthur Rubinstein quando o ouviu no concurso de Varsóvia aos 18 anos. "Tecnicamente, ele já toca melhor do que qualquer um de nós no júri." Esse domínio da técnica definiu a sua carreira: era o pianista "com a técnica perfeita, capaz de reproduzir a partitura como se de um espelho se tratasse", escrevemos também no PÚBLICO em 2002, no artigo em que o crítico Rui Pereira antecipava o concerto da Gulbenkian.

Sobre as suas interpretações muito ancoradas na arquitectura da música, que alguns acusavam de ser demasiado cerebral, disse ao PÚBLICO, nessa entrevista conduzida por Cristina Fernandes, que não o preocupava o que escreviam sobre ele: “A minha aproximação à música é sempre global, no sentido em que todas as componentes contribuem para o todo. A arquitectura de uma peça é até um dos aspectos mais imediatos, mais óbvios, facilmente compreensível. Há muitos outros muito mais complexos de trabalhar, por exemplo, o carácter a dar a cada peça ou a cada secção. O que está para além das notas, das indicações da partitura, da estrutura, esse sim é o verdadeiro desafio.”

O século XX era um dos núcleos do seu repertório. A sua discografia, como mostra uma colecção da Deutsche Grammophon, estende-se de Mozart aos grandes mestres da actualidade. Era, além disso, um fervoroso defensor do papel da música na vida contemporânea, como expressou na mesma entrevista: “A cultura em geral, não só a música, deveria chegar a todos. Seria desejável uma vida musical muito mais alargada, até para dar possibilidades de trabalho a tantos jovens músicos talentosos. Há também uma necessidade de alargar o público através de novos repertórios, de programas mais imaginativos. Esperemos que isto não seja uma utopia, mas uma realidade no futuro.”