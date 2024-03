How to Have Sex: o caos sexual da adolescência num Verão grego

Primeira obra de uma cineasta britânica de 30 anos, notada no festival de Cannes do ano passado (onde ganhou a secção Un Certain Regard), How to Have Sex é um olhar curioso, e minimamente arrojado, sobre o caos sexual do fim da adolescência, e ao mesmo tempo um pouco mais do só isso, a partir das aventuras de três miúdas inglesas durante umas férias de Verão na Grécia, mais precisamente numa vila de Creta (e é um tema marginal mas também se vê no filme de Molly Manning Walker: a insidiosa destruição que o vírus do turismo dos países do Norte lançou nas terras do sul da Europa com o azar geográfico e meteorológico de terem muito mar e muito sol).

