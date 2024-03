Reparar como as emoções se manifestam no corpo, dar-lhes nome, saudá-las com curiosidade e substituir a autocrítica pela compaixão.

A vida quotidiana pode evocar emoções dolorosas. As notícias sobre guerras podem provocar tristeza, as catástrofes provocadas pelas alterações climáticas podem desencadear medo. Uma discussão com um parceiro ou um mal-entendido no trabalho pode desencadear raiva.