Páscoa em família, com flocos de neve, ovos decorados e malabarismos

A arte de Slava’s Snowshow, ovos no palácio ou fora de órbita, ciência, CoComelon, cartoons e outros mundos de espanto e fantasia.

TEATRO

Slava's Snowshow

3 a 14 de Abril

Quando um pedaço de papel é capaz de desencadear tempestades de neve, isso é… Slava's Snowshow.

O célebre palhaço russo Slava (nascido Vyacheslav Ivanovich Polunin) regressa a Portugal com a sua arte de clowning, onde a comédia, a tragédia e a poesia andam de mãos dadas com jogos de luzes e bolas coloridas gigantes.

Num espectáculo criado em 1993 mas em constante remodelação, e em digressão há mais de 30 anos, estão reunidos os melhores momentos do repertório do artista, com a simplicidade poética que o define e uns quantos flocos de neve. A ideia (e promessa) é "transportar o público para um mundo imaginário, único e sem limites".

No Teatro Tivoli BBVA (Lisboa), com sessões de terça a sexta, às 21h; sábado, às 16h e 21h; e domingo, às 15h e 18h30. Bilhetes de 20€ a 40€. M/6.

Espanto

30 de Março

Teatro e música juntam-se no mesmo palco para explorar dualidades como lei/liberdade, ordem/espontaneidade ou hierarquia/igualdade. Em cena está um espantalho e um corvo, duas figuras “classicamente inimigas”, que através das suas vivências vão descobrindo que “não há velho sem novo, não há história sem estorvo, não há espantalho sem corvo, não há omelete sem ovo”.

É começar de novo e fazer uma revolução, como demonstram Ana Madureira e Vahan Kerovpyan neste espectáculo que vai beber inspiração à obra de Matilde Rosa Araújo, Miguel Torga, Kitty Crowther, Isabel Minhós Martins e Bernardo P. Carvalho.

No Teatro da Cerca de São Bernardo (Coimbra), sábado, às 11h, com bilhetes a 5€. M/6.

SereiasBaleias

2 de Abril

No Teatro Miguel Franco de Leiria, Rui Queiroz de Matos e Liliana Caetano mergulham no oceano para mostrar os dois universos que ali se cruzam, o da realidade e o da fantasia. É que ali há baleias a contar histórias e sereias a cantar…

Terça, às 14h30. M/3.

NOVO CIRCO

Der Lauf

28 a 31 de Março

A companhia belga Les Vélocimanes Associés põe “a vida a acontecer” em forma de um espectáculo de novo circo.

Feito de malabarismo interactivo, baldes na cabeça e envolto “numa ambiência a meio caminho entre David Lynch e os Intervilles [espécie de Jogos sem Fronteiras entre cidades dos anos 1960]”, sobe ao palco do Espaço Multiusos de Aljezur à boleia do Lavrar o Mar, o programa que investe em levar artes performativas a locais pouco populosos da serra algarvia e da costa vicentina.

De quinta a sábado, às 21h; e domingo, às 17h, com bilhetes entre 5€ e 10€. M/8.

ACTIVIDADES

Ovos Fora de Órbita

29 a 31 de Março

O Pavilhão do Conhecimento, em Lisboa, celebra a Páscoa com uma caça aos ovos original: à espera dos visitantes, em vez dos habituais exemplares feitos de chocolate, há oito ovos em forma de planetas do Sistema Solar, espalhados pelo espaço expositivo.

Para participar, há que seguir as instruções partilhadas pela organização: “encontrar um ovo, tirar uma foto e ‘postar’ uma story no Instagram, identificando o perfil oficial do Pavilhão do Conhecimento”. Quem completar o desafio fica habilitado a levar para casa um peluche da mascote Viva.

A entrada é gratuita, mediante aquisição do bilhete do pavilhão, e não requer inscrição.

Páscoa com Ciência

29 e 30 de Março

Explorar a química de um folar do Algarve, programar um coelho-robô e transformar ovos em verdadeiras obras de arte são as propostas da Fábrica - Centro Ciência Viva de Aveiro para os próximos dias.

Sexta e sábado, a partir das 10h, com um custo associado de 3,50€ por actividade (5,50€ para todas), ficando o bilhete de adulto, respectivamente, por 4,50€ e 7€. Inscrições através do número 234 427 053. M/3 (excepto oficina de robótica, M/6).

Ovos Dourados, Ovos Coloridos e as Artes Decorativas no Palácio

30 de Março

Com a “elegância e sumptuosidade” do Palácio Nacional de Queluz a dar o cenário, a Parques de Sintra convida as famílias para um ateliê de decoração de ovos.

A talha dourada, a pintura de fingidos e a pintura a fresco são algumas das técnicas utilizadas no século XVIII que aqui são postas ao serviço da criatividade de miúdos e graúdos (trabalhos com folha de ouro incluídos).

Sábado, das 10h às 12h, com um custo de 14€ (12,50€ para crianças e jovens dos cinco aos 17 anos). M/5.

Onde Um Coração Bate, Muitas Vozes Cantam

30 de Março

Nesta oficina para a infância apontada à criação teatral, Mariana Ramos Correia põe os mais novos a bocejar, espreguiçar e esticar o corpo, para que ele acorde e cante. Técnicas vocais, jogos de concentração e dinâmicas de grupo são algumas das ferramentas exploradas para “encontrar a nossa própria voz”, explica a sinopse.

No Teatro Municipal Joaquim Benite, em Almada, sábado, às 15h (dos cinco aos oito anos) e às 16h (dos nove aos 12 anos), com um custo de 5€.

PASSEIOS

CoComelon no Sea Life

23 de Março a 26 de Maio

No Sea Life Porto, a tartaruga Mariza, os tubarões de pontas negras e a raia uge-americana têm uma nova companhia para mostrar: JJ, o membro mais jovem da família CoComelon, muda-se para o aquário nortenho durante dois meses para sensibilizar os mais novos para a importância da protecção dos oceanos. Tudo com aventuras, actividades educativas e música à medida.

As portas estão abertas todos os dias, das 10h às 18h (sábado e domingo encerra uma hora mais tarde). Para apertar a mão a JJ, há que aparecer às 14h e às 16h (fins-de-semana e feriados, também às 10h30). A entrada custa 12,95€ para crianças dos dois aos 12 anos e 17,95€ para adultos.

EXPOSIÇÃO

Fartoon - Mostra Internacional de Cartoons de Faro

30 de Março a 14 de Abril

Organizada pela Faro 1540 - Associação de Defesa e Promoção do Património Ambiental e Cultural de Faro, a quinta edição da mostra alinha o traço com o tema Água, Um Desafio para a Humanidade.

Podem ver-se 39 cartoons inspirados na sustentabilidade dos recursos hidrológicos e enquadrados no “irreverente e satírico imaginário dos artistas”. Patente no Piso 1 do Fórum Algarve, todos os dias, das 10h às 23h, com entrada livre.