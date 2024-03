Sexta na TV: Nostalgia, os 94 anos de Lima Duarte, e Steve Martin

Há ainda Blade Runner 2046, Têm De Vir Vê-La, The Beautiful Game, Nell, a Renegada, Madu, Is it Cake? e Peter Rabbit - Coelho à Solta.

CINEMA

Blade Runner 2046

AXN Movies, 21h10

Califórnia, 2046. Neste mundo existem blade runners, agentes da Polícia especializados em distinguir e capturar replicantes – humanóides criados artificialmente para serem usados como escravos – dos verdadeiros seres humanos. É aí que resolve procurar Rick Deckard, um antigo blade runner desaparecido. Realizada por Denis Villeneuve, é a sequela de um dos mais importantes títulos de ficção científica de todos os tempos, Blade Runner, de Ridley Scott.

Têm De Vir Vê-La

RTP2, 22h51

Realizada pelo espanhol Jonás Trueba, esta média-metragem de 2022 fala-nos de dois jovens casais espanhóis que combinam um encontro na casa recentemente comprada de um deles, situada nos arredores de Madrid. Aqui é feito um retrato da amizade dos quatro, um pouco forçada pela insistência da visita. Rodado em oito dias (três no Inverno e cinco na Primavera), o filme tem interpretações dos actores Vito Sanz, Itsaso Arana, Francesco Carril e Irene Escolar.

Nostalgia

RTP1, 00h55

Depois de quatro décadas a viver no Egipto, onde se casou e se converteu ao Islão, Felice Lasco regressa a Rione Sanità, um bairro situado no centro de Nápoles, Itália. Ali, reencontra a mãe, idosa e doente, assim como um mundo quase irreconhecível para si, em que um grande amigo de infância se tornou parte de uma organização criminosa. Com realização de Mario Martone, este drama tem por base o romance homónimo do escritor Ermanno Rea (1927-2016). Esteve na competição em Cannes e ganhou quatro prémios Nastro d’Argento.

The Beautiful Game

Netflix, streaming

Desde 1999 que, todos os anos, decorre a Homeless Word Cup, o campeonato do mundo de futebol de rua em que participam pessoas em condição de sem abrigo. Com o apoio da organização do campeonato, este filme de Thea Sharrock que agora se estreia conta a história de um treinador, interpretado pelo britânico Bill Nighy, que quer ganhar o campeonato. No elenco, que inclui também Micheal Ward e Susan Wokoma, há seis jovens da portuguesa Associação CAIS entre os inúmeros figurantes em condição de sem abrigo.

SÉRIE

Nell, a Renegada

Disney+, streaming

Sally Wainwright, criadora de séries como Happy Valley ou Gentleman Jack, é a responsável por esta aventura de época centrada numa jovem mulher do século XVIII que, ao ser incriminada por um homicídio que não cometeu, se torna fugitiva e na maior assaltante de estrada do país.

DOCUMENTÁRIOS

Madu

Disney+, streaming

Em 2020, o nigeriano Anthony Madu, de 11 anos, foi filmado a dançar ballet descalço à chuva em Lagos. O vídeo tornou-se viral e mudou a vida do miúdo, tendo ganhado, por um exemplo, uma bolsa para estudar. Este documentário de Matthew Ogens e Joel Kachi Benson conta a sua história. Estreia.

Tributo - Lima Duarte

Globoplay, streaming

No dia em que Lima Duarte comemora 94 anos, o Globoplay estreia este episódio da série documental Tributo focado no veterano actor que esteve na origem da telenovela no Brasil.

STEVE! (martin)

Apple TV+, streaming

Morgan Neville, oscarizado realizador de 20 Feet from Stardom, assina este documentário dividido em duas partes sobre Steve Martin, o lendário cómico, actor, escritor, argumentista e tocador de banjo, que se mantém no activo desde a segunda metade dos anos 1960.

CULINÁRIA

Is it Cake?

Netflix, streaming

Chega à terceira temporada a competição de culinária da Netflix apresentada por Mikey Day, de Saturday Night Live, em que concorrentes, a serem julgados por jurados célebres, têm de fazer réplicas em bolo de um objecto. Se o júri percebe qual das réplicas é um bolo, perdem.

INFANTIL

Peter Rabbit - Coelho à Solta

SIC, 14h20

Sequela de 2021 da adaptação de 2018 da saga de Peter Rabbit, o coelho criado por Beatrix Potter para a literatura infantil. Realizado por Will Gluck.