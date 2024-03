Santa Casa. Ana Vitória Azevedo demitiu-se do cargo de vice-provedora

Santa Casa da Misericórdia de Lisboa confirma demissão. Desgaste com processo da internacionalização e incompatibilidades com vogal Teresa do Passo terão contribuido para a decisão.

Ana Vitória Azevedo demitiu-se na noite de quarta-feira do cargo de vice-provedora da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa (SCML). A demissão foi confirmada ao PÚBLICO esta quinta-feira pela própria SCML que recusou fazer mais comentários sobre o assunto, nomeadamente sobre os motivos apresentados por Ana Vitória Azevedo para deixar um cargo que ocupava desde desde Maio de 2023, quando Ana Jorge tomou posse como provedora. Antes de se tornar vice-provedora, Ana Vitória Azevedo era vogal da Mesa da Santa Casa desde Janeiro de 2021.

O PÚBLICO tentou contactar a vice-provedora, mas sem sucesso. Fonte próxima de Ana Vitória Azevedo adiantou que a gestora sempre disse que abandonaria as suas funções quando a ministra que tutelava a Santa Casa, Ana Mendes Godinho, também saísse do ministério, o que acontece agora com a tomada de posse do novo Governo. Porém, há muito que a vice-provedora estava sob uma grande pressão, sobretudo desde que foi tornado público que o projecto de internacionalização da Santa Casa, que pode contribuir para um prejuízo superior a 50 milhões de euros para a instituição, estava sob investigação.

Quando o processo começou, Ana Vitória Azevedo já estava na mesa da SCML - ocupava na altura o cargo de vogal com o pelouro da internacionalização, tendo, até Maio de 2023, sido directora da Nextlot, a empresa no Peru que explorava a lotaria Torito de Oro. Aliás, durante o ano passado, o PSD tentou por diversas vezes levar a vice-provedora ao Parlamento para dar explicações sobre esta matéria, sem sucesso.

Na semana passada, a revista Visão referiu-se à amizade que existe entre Ana Vitória Azevedo e a ministra do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, Ana Mendes Godinho, lançado dúvidas sobre a forma como a primeira permitiu que a SCML investisse tanto dinheiro no estrangeiro, nomeadamente no Brasil, sem avisar a segunda, num processo que, segundo a auditoria realizada, enfermou de várias irregularidades.

No mesmo artigo também é questionada a promoção de Ana Vitória Azevedo a vice-provedora, tendo em conta que, em Maio de 2023, já havia dúvidas sobre o projecto de internacionalização. Numa das acções que um dos gerentes da Santa Casa Global interpôs em tribunal contra a SCML, refere-se que “há centenas de emails remetidos a Ana Vitória Azevedo, relatando-lhe todos os passos dados no Brasil, assim como partilhando informação sobre os negócios em curso”.

Ao que o PÚBLICO apurou, além deste desgaste, terá pesado na demissão a relação de incompatibilidade com Teresa do Passo, vogal da SCML, que tem originado discussões internas. Teresa do Passo transitou da Câmara de Lisboa para a SCML em Maio de 2023 e tem, entre vários pelouros, a área financeira. Segundo várias fontes da SCML, Passo tem colocado em causa os planos de investimento dos vários departamentos. E não só se incompatibilizou com Ana Vitória Azevedo como também já criou incompatibilidades com outros membros da mesa da SCML, nomeadamente com a própria provedora, Ana Jorge.

Esta semana, a SCML viu-se também obrigada a prorrogar vários contratos que estavam a terminar porque os concursos públicos não foram lançados a tempo. Foi o caso do contrato de electricidade que terminava no final do mês e cuja prorrogação foi confirmada ao PÚBLICO pela instituição: “Importa esclarecer que não há qualquer risco de haver corte de fornecimento de energia eléctrica em média tensão, baixa tensão especial e baixa tensão normal em equipamentos ou instalações da SCML, uma vez que o respectivo contrato se encontra em vigor e vai ser prorrogado nos termos legais.”