Ana Jorge comunica irregularidades da Santa Casa Global à PGR

A provedora da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa (SCML), Ana Jorge, revelou esta quarta-feira que já recebeu um memorando da empresa que está a fazer a auditoria forense e financeira à Santa Casa Global, empresa criada pelo antigo provedor Edmundo Martinho para levar a cabo um projecto de internacionalização da SCML. Segundo Ana Jorge, esse memorando "aponta para procedimentos que não cumpriram com as normas em vigor e para indícios de irregularidades" nos anos de 2021 e 2022.

Nesse sentido, a provedora afirmou que no dia 18 de Setembro essas informações foram enviadas para a Procuradoria-Geral da República (PGR) e que neste momento estão também a ser preparados mais elementos para serem enviados ao Tribunal de Contas (TdC). Estas mesmas informações foram comunicadas à ministra Ana Mendes Godinho. Aliás, Ana Jorge diz mesmo que muito do que está a ser encontrado, no que diz respeito à gestão da Santa Casa e que é considerado preocupante, não era do conhecimento da ministra.

Além disso, a provedora confirmou que, de facto, a SCML teve uma redução das receitas. Porém, Ana Jorge explicou que essa redução não só se deveu à pandemia que provocou uma diminuição das receitas provenientes dos jogos sociais, mas também dos investimentos realizados no projecto da internacionalização. A provedora sublinhou que a questão da internacionalização é a questão mais complexa com que estão a lidar. De acordo com a actual representante da SCML, o projecto da Santa Casa Global foi autorizado pelo Ministério do Trabalho e da Segurança Social, mas com "um investimento inicial de apenas cinco milhões de euros". Tudo o resto terá sido feito sem a devida autorização da tutela.

Ana Jorge diz que, até ao momento, o investimento feito pela Santa Casa Global atinge valores na ordem dos 27 milhões de euros. A auditoria às contas da Santa Casa Global foi feita a pedido do Ministério do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social (MTSSS) depois de se saber, tal como o PÚBLICO noticiou em Maio, que o projecto de internacionalização da Misericórdia de Lisboa já tinha custado 20 milhões de euros, sem ter obtido receitas.

Questionada sobre uma notícia da Revista Sábado que dava conta de relações familiares e de amizade dentro da Santa Casa que colocava em causa a transparência das nomeações, a provedora disse que esta situação também estava a ser averiguada.

Ana Jorge afirmou que a mesa da SCML soube de algumas dessas nomeações pela própria notícia. “Aquilo que decidimos fazer, e está em curso, é uma auditoria interna para perceber se as relações que são consideradas familiares puseram em causa ou não a transparência dos processos", sublinhou.

Porém, disse que com seis mil trabalhadores na Santa Casa “não é de estranhar que haja pessoas relacionadas entre si”. “O que não pode haver é influência dos laços familiares sobre as decisões, que têm de ser justas e transparentes”, sustentou.

Apesar de todas as vicissitudes e das dificuldades financeiras que não negou, a provedora garantiu que a instituição vai manter todas as actividades assistenciais que tem neste momento e que até já estão fechados os acordos de revisão das carreiras dos funcionários, que estavam congeladas desde 2018, e que podem ser aplicados já a 1 de Dezembro.

"Fizemos um orçamento para 2024 que assegura a sustentabilidade da Santa Casa e que está equilibrado sem recorrer à venda de património ou empréstimos e que prevê a adopção de medidas de redução de despesas não relacionadas com a missão Santa Casa”, afirmou.

Ana Jorge está a ser ouvida na Comissão de Trabalho, Segurança Social e Inclusão no âmbito de um requerimento do PSD, que pediu, “com carácter de urgência”, para ali comparecer a ministra do Trabalho e Segurança Social, Ana Mendes Godinho, para dar também explicações sobre a situação financeira da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa.