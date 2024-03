Que prioridades deve ter o novo Governo? A opinião de Susana Peralta

O primeiro-ministro indigitado, Luís Montenegro, apresenta nesta quinta-feira ao Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, a composição do governo de coligação com o CDS.

O primeiro-ministro indigitado, Luís Montenegro, leva esta quinta-feira ao Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, a composição do governo de coligação com o CDS, saído das recentes eleições legislativas. Sem tempo para estados de graça e com uma maioria parlamentar muito curta, o novo executivo vai governar num horizonte de alguma instabilidade, pelo que ninguém arrisca dizer se vai chegar ao fim, mas são muitos os que prevêem dificuldades. Neste P24 ouvimos a economista Susana Peralta, para perceber quais deviam ser as prioridades do novo executivo.

