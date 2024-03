Montenegro leva governo a Marcelo às 18h. Ministros preencheram questionário de escrutínio

Leia também:

O primeiro-ministro indigitado, Luís Montenegro, pediu o preenchimento do questionário de escrutínio às pessoas que convidou para ministros e secretários de Estado do futuro Governo.

A informação foi avançada pelo Observador e Expresso, e confirmada pelo PÚBLICO. A aplicação do instrumento de verificação prévia, criado em Janeiro de 2023 pelo governo de António Costa, é considerada obrigatória por lei pelos sociais-democratas. Luís Montenegro levará esta quinta-feira, às 18h00, os nomes ao Presidente da República.

As 36 perguntas sobre impedimentos, situação patrimonial, fiscal e processos judiciais, foram criadas por uma resolução do Conselho de Ministros na sequência de vários escândalos que abalaram o governo liderado por António Costa.

Na altura, Marcelo Rebelo de Sousa defendeu que o escrutínio se devia aplicar aos membros do Governo em funções – contrariando a posição de António Costa – o que foi corroborado por Luís Montenegro.

O líder do PSD considerou que o questionário devia também ser preenchido pelos governantes em funções e não só pelos futuros para não haver discrepância entre quem estava em exercício e os novos elementos que iriam integrar a mesma equipa governativa.

Caso os convidados não venham a ser nomeados para o cargo governativo, o respectivo questionário tem de ser destruído.

Com a tomada de posse do Governo a 2 de Abril, a entrega do programa terá de ser até 10 de Abril e a discussão na Assembleia da República está marcada para os dias 11 e 12 do mesmo mês.