PSD insiste que actuais governantes respondam ao questionário de escrutínio

Líder social-democrata defende que membros do Governo devem ter igual tratamento no escrutínio a que são sujeitos.

Luís Montenegro, líder do PSD, reiterou o desafio ao primeiro-ministro de aplicar já aos actuais membros do Governo o questionário de escrutínio que foi elaborado para futuros governantes para evitar critérios diferenciados na mesma equipa. A posição foi assumida aos jornalistas, esta segunda-feira à tarde, à margem de uma reunião do movimento Acreditar, em Coimbra, e depois de questionado sobre a investigação judicial ao secretário de Estado das Comunidades, Paulo Cafôfo.

“O senhor primeiro-ministro é responsável pelas condições políticas em que o senhor secretário de Estado exerce funções”, afirmou. Paulo Cafôfo está a ser investigado por irregularidades em contratos por ajuste directo, realizados enquanto liderou a Câmara do Funchal, e que teriam servido como instrumento de financiamento ilegal do PS-Madeira, de acordo com o Correio da Manhã.

Sem querer alongar-se sobre o caso, Luís Montenegro voltou a desafiar o primeiro-ministro a “aferir” as circunstâncias dos actuais ministros e secretários de Estado através da resposta ao questionário de 36 perguntas sobre impedimentos, situação patrimonial, fiscal e judicial.

“Não me parece nada crucial nem aconselhável que haja membros no Governo com um tratamento e outros com outro tratamento”, argumentou o líder social-democrata.

A posição social-democrata foi partilhada pelo líder do Chega. André Ventura referiu que António Costa "não tinha como não saber" da investigação a Paulo Cafôfo "quando o chamou para o Governo", sustentando que o questionário devia ser aplicado já aos membros do executivo.

O líder do CDS, Nuno Melo, concordou igualmente com o desafio lançado pelo PSD: "Por maioria de razão e de acordo com as mesmas regras, a existência de investigações criminais contra actuais governantes deverá ser critério para o seu afastamento imediato da vida política, sob pena de contradição insanável na aplicação das mesmas regras que o próprio Governo impôs."

Luís Montenegro foi também questionado sobre a operação judicial Vórtex, que envolve o seu actual vice-presidente de bancada Joaquim Pinto Moreira enquanto presidente da Câmara de Espinho. "Essa operação não tem nenhuma incidência na actividade política do PSD", assegurou.