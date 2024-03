Governo Montenegro saiu melhor do que a encomenda

Luís Montenegro apresentou nesta quinta-feira os nomes dos 17 ministros do novo Governo.

Depois de uma semana de espera de silêncio e sem fugas de informação, o país conheceu nesta quinta-feira ao final da tarde o elenco governativo de Luís Montenegro. Neste Soundbite, ouvimos a análise de Ana Sá Lopes e Helena Pereira aos novos nomes do Governo.

