Sacrificamo-nos demais por eles?

Há momentos em que nos olham mais como motoristas e aplicações de MB Way do que propriamente como mães, e é difícil não desbobinar a lista de tudo o que fizemos por eles, esperando um sinal de reconhecimento. Nessas alturas perguntamo-nos se não nos sacrificámos demais por eles, se não exageramos na tentativa de lhes tirar da frente todos os obstáculos. Ou pergunta-se a avó, porque a mãe destas Birras lembra que as decisões que tomamos em cada momento são, por regra, as possíveis. Dai que se voltássemos atrás faríamos exactamente a mesma coisa. Oiça a nossa Birra, porque temos muito mais a dizer sobre tudo isto, do que aquilo que cabe nestas linhas.

