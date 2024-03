Grande Museu das Casinhas de Bonecas abre no Porto

É um museu de iniciativa privada deve tudo a Ângela Moreira, especialista na reabilitação de móveis antigos. O Grande Museu das Casinhas de Bonecas, que inaugura esta quinta-feira e abre ao público no dia 2 de Abril, fica localizado numa antiga garagem na Rua Alferes Malheiro, no Porto.

As estrelas do museu são sessenta réplicas de casas vitorianas, algumas com quatro décadas e que foram reabilitadas nos últimos anos por Ângela Moreira.

"Um dia, o meu marido disse-me que quando tivesse 24 casas prontas que devia abrir um museu. E assim foi!", disse à agência Lusa.

Para já, o espaço estará aberto de segunda-feira a sexta-feira, com um grande aposta nas escolas, incluindo várias actividades para jovens do pré-escolar ao 12.º ano.

Foto Detalhe da mostra do Grande Museu das Casinhas de Bonecas dr

Foto Detalhe do Grande Museu das Casinhas de Bonecas dr

Além da mostra das casinhas, que Ângela foi adquirindo e reabilitando, o projecto passa também por iniciativas ligadas à reabilitação urbana, reciclagem, reutilização e sustentabilidade ambiental. "Os jovens serão estimulados a trazer materiais, por exemplo, caixas de fruta, que serão depois transformadas em prateleiras para usar na sala de aula", adiantou, convicta de que "essas tarefas sensibilizarão os jovens sobre o desperdício". Para os adultos, também haverá a oportunidade de aprender a fazer pequenas obras.

No seu espaço, sublinha, boa parte do que se vê nestes 700 metros quadrados é material reutilizado. A casa-museu dá a sensação de estar numa casa vitoriana, das paredes forradas a papel ao mobiliário. E, por aqui, podem encontrar-se "a casa da fazenda, no Brasil, duas casas andaluzas, a casa tradicional do País Basco e de Inglaterra e uma réplica do Palácio de Versalhes".

A partir de 2 de Abril, abre de segunda a sexta das 10h às 17h, "numa fase inicial", informa o museu. Os bilhetes custam 10€ (crianças com menos de 6 anos não pagam).

Mais informações e detalhes sobre o espaço estarão disponíveis no Instagram oficial.