O mapa de Matosinhos faz-se de peixe

ANGEIRAS

No extremo norte do concelho de Matosinhos, Angeiras mantém um pequeno porto com pescadores locais. As casas do mar continuam a colorir a praia e a guardar as artes de pesca, com os barcos parados em frente, no areal. O cenário dá sentido ao nome praia dos Pescadores, mas o peixe vendido nesta lota é residual e alguns destes pescadores preferem enviar o seu pescado para Matosinhos, onde há mais compradores. É, no entanto, o mais significativo dos pequenos portos desta costa.