Líderes da UEFA e ECA aliam-se à Cimeira de Presidentes da Liga portuguesa

A Liga Portuguesa de Futebol Profissional (LPFP) reiterou, esta quarta-feira, na 12.ª Cimeira de Presidentes, realizada no Convento de São Francisco, em Coimbra, a importância da união do futebol europeu contra a ameaça da criação da Superliga, saindo mais uma vez em defesa da integridade das competições tradicionais e do equilíbrio competitivo na Europa.

A cimeira, que contou com as intervenções dos presidentes da UEFA, Aleksander Ceferin, e da Associação de Clubes Europeus (ECA), Nasser Al-Khelaifi, através de vídeo, bem como do presidente da Federação Portuguesa de Futebol (FPF), Fernando Gomes, e de Tobias Hedtstück, director de Competições da UEFA, serviu para “assegurar” que os clubes portugueses não serão financeiramente prejudicados pelo novo modelo de distribuição, com a reformulação dos quadros pós-2024, proporcionando a estabilidade e segurança financeira indispensáveis para o desenvolvimento do futebol nacional.

Durante o encontro, os presidentes dos clubes profissionais debateram ainda os desafios internacionais, especialmente no que diz respeito à calendarização das competições europeias, preconizando o equilíbrio entre as provas domésticas e internacionais.

Em foco estiveram temas essenciais como a centralização dos direitos audiovisuais e a lei sobre a violência no desporto, perspectivando-se a relevância do Mundial2030 no futuro do futebol português. Temas a rever na próxima Cimeira de Presidentes, agendada para Setembro deste ano.

Numa das primeiras reacções pós-cimeira, Rui Costa, presidente do Benfica, sublinhou o "reconhecimento do futebol português" numa reunião “muito produtiva”.

“Ter aqui três ilustres presidentes foi um privilégio e, sendo eu membro da ECA, não posso deixar de realçar o papel de Nasser Al-Khelaifi, que esteve aqui para explicar aos clubes portugueses a importância de se associarem à ECA”.

Rui Costa enfatizou a mensagem de Nasser Al-Khelaifi relativamente à importância daquela organização: "Tem sido a principal barreira à Superliga. Países como o nosso têm de se precaver. Tivemos uma explicação cabal da importância de os clubes portugueses estarem presentes nesta luta pela defesa dos seus direitos. Nos últimos seis meses, a ECA mais do que duplicou os clubes na sua organização e isto é fruto do trabalho que tem sido feito, internacionalmente, juntamente com a UEFA, para defesa dos clubes”, disse o líder do Benfica.