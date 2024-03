Quarta na TV: Hipsters, metal retorcido e A Casa da Coruja

Há ainda 1911 - A Revolução, O Bom Pastor, Little Bird, Beyond Paradise, Anatomia de Grey e o Lyon x Benfica de futebol feminino.

CINEMA

1911 - A Revolução

Cinemundo, 20h50

Em 2011, Jackie Chan co-realizou aquele que foi o seu 100.º filme como protagonista. Não é uma comédia de acção, mas sim um drama histórico. Mais especificamente, sobre a revolução de 1911 na China, que acabou com o imperialismo e instaurou a república. Com muita reverência pelo acontecimento, Chan faz de Huang Xing, uma das caras-chave desse momento.



Un Hipster en la España Vacía

Prime Video, streaming

Quique é um político progressista que é recambiado para uma aldeia remota de Espanha para tomar as rédeas da governação local e modernizar tudo, muito contra a vontade dos habitantes locais. Um hipster da cidade, não cola com o novo ambiente e está sempre a pôr-se em situações humilhantes. Pior ainda é o facto de descobrir que só foi enviado para a aldeia para a sua namorada ficar livre para passar mais tempo com o líder do partido. Feita para a Prime Video, esta comédia que agora se estreia é da responsabilidade de Emilio Martínez-Lázaro, veterano realizador espanhol com muitos êxitos retumbantes de bilheteira no currículo. Baseado num romance de Daniel Gascón.



O Bom Pastor

AXN Movies, 21h10

Datado de 2006 e realizado por Robert de Niro – é o seu segundo e, até à data, último filme nessa tarefa –, esta é a história do nascimento de uma das mais famosas e influentes agências de espionagem: a CIA - Agência Central de Informação. Uma história sobre o valor do segredo e do empenho e sobre um homem que sacrificaria tudo pelo seu país. Edward Wilson (Matt Damon) é um homem que aprecia o sigilo e a discrição, que lhe foram incutidos desde a sua infância. Estudante sedento de conhecimento em Yale, é recrutado em 1939 para aderir à sociedade secreta Skull & Bones. A mente acutilante de Wilson, a sua imaculada reputação e o seu credo sincero nos valores da América fazem dele o principal candidato a uma carreira em espionagem. É então recrutado para trabalhar nos OSS, o precursor da CIA, durante a II Guerra Mundial. Esta decisão irá alterar a sua vida, bem como o mapa geopolítico dos nossos dias, à medida que Wilson e os seus companheiros, membros do clube secreto, criam a mais poderosa agência secreta do mundo.

SÉRIES

Little Bird

RTP2, 22h01

Esta série canadiana estreada originalmente em 2023 é uma criação de Jennifer Podemski e Hannah Moscovitch e centra-se numa mulher indígena das chamadas primeiras nações que foi adoptada por uma família judia em Montreal. Darla Contois faz o papel dessa mulher, que depois tenta encontrar a sua família de sangue. Estreia.



Beyond Paradise

Star Crime, 22h

Um inspector da polícia britânica muda-se de Saint Marie, a ilha que é a localização de Death in Paradise, perto da costa de Devon, no sudoeste, trazendo com ele uma nova maneira de ver as coisas. É uma criação de Robert Thorogood, o responsável pela série original, e Tony Jordan. Estreia.



Twisted Metal

Prime Video, streaming

Rhett Reese e Paul Wernick, a dupla responsável por escrever os filmes da saga Deadpool, criaram, com Michael Jonathan Smith, esta série de comédia pós-apocalíptica baseada na saga de videojogos homónima. Com Anthony Mackie, Stephanie Beatriz, Thomas Haden Church e Will Arnett, tem guerras de veículos. Estreia.



Anatomia de Grey

Star Life, 22h20

Quase duas décadas depois da estreia, Anatomia de Grey continua a dar-nos o dia-a-dia do Seattle Grace Hospital. Desta feita, com muito menos Ellen Pompeo, a própria Meredith Grey, que só aparece em quatro episódios, mas narra toda a história, e sem Kelly McCreary nem Scott Speedman. Estreia da 20.ª temporada

INFANTIL

A Casa da Coruja

Disney+, streaming

Chega à terceira (e última) época esta série animada, uma criação de Dana Terrace centrada numa numa miúda de 14 anos que encontra um portal para o reino dos demónios e decide tentar tornar-se bruxa.

DESPORTO

Futebol Feminino: Lyon x Benfica

TVI, 17h40

Segunda mão deste jogo dos quartos-de-final da Liga dos Campeões de futebol feminino.