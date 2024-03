Quais são os seis países em que a fecundidade continuará em alta em 2100?

Não é uma novidade. O índice de fecundidade é baixo há décadas, sobretudo nos países mais ricos, e isso impede a substituição das gerações anteriores – só possível com o rácio de 2,1 filhos por mulher repetidamente mencionado. No entanto, essa quebra não é totalmente negativa. A estagnação ou quebra na população mundial terá de ser acompanhada por uma aposta no envelhecimento saudável, no aumento da produtividade e na sustentabilidade, advertem demógrafas ouvidas pelo PÚBLICO. Mas, entre todos os países, há seis que, segundo um estudo recente publicado na The Lancet, irão manter-se à tona desta marca dos 2,1 filhos por mulher: Chade, Níger, Samoa, Somália, Tajiquistão e Tonga.

