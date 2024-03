Entre água e metal, as buscas continuam. As imagens das operações na ponte de Baltimore

As buscas por sobreviventes continuam junto à ponte Francis Scott Key, em Baltimore. A estrutura, no estado norte-americano de Maryland, desabou parcialmente durante a noite depois de um navio cargueiro ter embatido contra um dos pilares da ponte. O acidente rapidamente chamou à atenção dos órgãos de comunicação social e das autoridades. Duas pessoas já foram resgatadas, uma delas em estado grave. No entanto, os Bombeiros de Baltimore procuram por seis empreiteiros que realizavam reparos na ponte no momento da colisão.

Os sonares revelam que existem veículos submersos na água, embora ainda não haja conta certa. O primeiro alerta às autoridades foi emitido às 1h30 locais (5h30 em Portugal Continental e na Madeira). O momento em que o navio, chamado Dali, embateu contra a ponte foi registado por alguns cidadãos, que divulgaram nas redes sociais.

De acordo com as declarações do governador de Maryland, Wes Moore, o navio cargueiro tinha emitido um alerta às autoridades, por problemas de energia. A Maersk, empresa de transportes marítimos e proprietária da embarcação, admite que o porto estará encerrado e fora das rotas marítimas enquanto a situação não se resolver.