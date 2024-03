Sérgio Conceição: “Se for preciso deixar o futebol, eu deixo”

O treinador do FC Porto recusa as acusações de agressão e diz que tem sido injustiçado pela imprensa, que crê estar mais focada nos relatos vindos de Espanha do que na defesa do técnico portista.

Sérgio Conceição, treinador do FC Porto, negou, nesta segunda-feira, todas as acusações que lhe foram feitas – entre agressões, insultos e ameaças – e diz que vai até às últimas consequências para provar a sua inocência.

“Os meus advogados estão a tratar da situação e, neste momento, encontram-se em Espanha para fazer o que tem de ser feito. Se for preciso eu fazer uma pausa e deixar o futebol para provar o que estou a dizer, eu deixo. Porque a minha honra, aquilo que eu sou como homem e pai, é muito mais importante do que qualquer carreira desportiva”, apontou, citado pelo site oficial do FC Porto.

Na nota publicada pelo clube, Conceição detalha ainda a sua versão dos factos, garantindo que nunca agrediu ou insultou o árbitro do jogo de sub-9 em que esteve o filho do treinador. Segundo o técnico portista, houve apenas uma brincadeira com o juiz. “Passaram a imagem de que eu entrei para contestar alguma coisa, o que não é verdade. O árbitro pegou no material, veio tranquilamente para o balneário e foi quando o abordei, de forma tranquila, até a rir-me com outros pais, para lhe dizer que poderia ter marcado um penálti e tornado a final mais emocionante. Não me deixaram acabar, porque, entretanto, se intrometeu o presidente da câmara local”, explica.

O JOGO teve acesso ao vídeo, filmado da bancada, do momento em que Sérgio Conceição, acompanhado pelo filho Moisés, estão no relvado com o árbitro e o alcaide pic.twitter.com/3o0A3riClt — O Jogo (@ojogo) March 25, 2024

Conceição refere-se ao momento que nesta segunda-feira já circula num vídeo que, ao contrário do que já foi veiculado, não está, segundo o treinador, cortado de forma a suavizar os factos. “Hoje vi escrito que o FC Porto enviou o vídeo cortado. Foi isso que o senhor director do jornal Record escreveu na última página e eu já tive oportunidade de lhe dizer que é mentira. Enviei-lhe as mensagens de um miúdo espanhol, perfeitamente identificado, que nos disponibilizou as imagens porque viu o comportamento e ouviu as declarações do presidente da câmara de Cartaya”.

Conceição diz ainda que tem sido injustiçado pela imprensa, que crê estar mais focada nos relatos vindos de Espanha do que nas argumentações de defesa do técnico, começadas ontem pelo seu advogado, e detalhadas nesta segunda-feira pelo próprio Conceição.