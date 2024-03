Sérgio Conceição alvo de queixa em Espanha por agressões e ameaças de morte

Sérgio Conceição, treinador do FC Porto, foi alvo de uma queixa do presidente da câmara da localidade espanhola de Cartaya por agressões e insultos num torneio de futebol infantil, confirmou à Lusa a Guarda Civil de Espanha.

Segundo fonte da Guarda Civil de Cartaya, no Sul de Espanha, a força de segurança foi chamada no domingo ao recinto desportivo onde decorria o torneio Gañafote Cup por causa de “uma altercação” e "para expulsar" Sérgio Conceição do balneário, para onde tinha entrado sem autorização no fim de um jogo.

Após o jogo final do torneio infantil, entre o FC Porto e o Sevilha, o treinador portista dirigiu insultos ao árbitro e "saltou da bancada e entrou para o vestiário", tendo o autarca da localidade tentado intervir, relatou a mesma fonte à Lusa, que disse haver mais pessoas envolvidas.

O presidente da câmara local, Manuel Barroso, apresentou depois uma queixa contra Sérgio Conceição, disse a mesma fonte da Guarda Civil. Em declarações à Antena Huelva Radio, Manuel Barroso disse que Sérgio Conceição e outras pessoas que estavam com o treinador do FC Porto tinham agredido o árbitro e ele próprio.

"Após o apito final, chamou-me um funcionário. Disse-me que umas pessoas acabavam de entrar no terreno de jogo para agredir o árbitro. Corri a ajudá-lo, o homem [o árbitro] estava a entrar no túnel. Antes de entrar, um deles deu-lhe uma bofetada. Coloquei-me no meio, para servir de escudo, e perguntando quem eram eles para saltar para o relvado, que não podiam saltar assim para o relvado. Com uma atitude grotesca e arrogante, disseram-me: ‘Não sabes com quem estás a falar’”, contou o autarca.

Manuel Barroso disse que se identificou como presidente da Câmara de Cartaya e o grupo começou então a insultá-lo e a agredi-lo. "Empurraram-me, agarraram-me pelo pescoço e eu tentei resistir empurrando-os até que chegaram as autoridades, a Guarda Civil", afirmou.

Manuel Barroso disse que mais tarde ficou a saber que um dos homens era Sérgio Conceição e perguntou ao treinador do FC Porto se não tinha vergonha pelo comportamento. "Mas continuou a faltar-me ao respeito e até me ameaçou de morte", garantiu o autarca, que disse ter apresentado uma queixa pessoal na Guarda Civil e que a Câmara de Cartaya também fará o mesmo, ao abrigo da lei espanhola do desporto.

"Penso que uma pessoa assim deveria ser castigada. Organizámos este torneio para as crianças se divertirem e continuarem a praticar desporto. Esta imagem foi lamentável", acrescentou.

Conceição desmente

Os representantes legais do treinador do FC Porto já fizeram chegar às redacções da imprensa nacional que o relato não corresponde à verdade e que Conceição vai avançar para a justiça, por difamação.

“Foi apresentada, logo a seguir aos factos, uma queixa-crime contra o autarca Manuel Barroso por tentativa de agressão ao filho de Sérgio Conceição. Repudiamos as acusações feitas pelo mesmo autarca, que não têm qualquer fundamento de verdade. Face às notícias entretanto publicadas, avançaremos também com uma queixa por denuncia caluniosa contra o autarca Manuel Barroso”, avançou o advogado de Sérgio Conceição, Pedro Henriques.