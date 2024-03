Terça na TV: Jafar Panahi, Luiz Villas-Boas e Maro

CINEMA

Inferno Vermelho

Star Movies, 19h31

Comédia de acção de Walter Hill feita em 1988, em plena perestroika, altura de abertura da União Soviética ao mundo ocidental. Ivan Danko (Arnold Schwarzenegger) é o mais duro detective de Moscovo; Art Ridzik (James Belushi), o polícia mais irreverente de Chicago. A missão de ambos: encontrar um traficante de droga em fuga. Porém, as diferenças entre estes dois polícias e, por conseguinte, os soviéticos e os americanos, são evidentes e o confronto entre a disciplina de Danko e a excentricidade de Ridzik é inevitável.

Ursos Não Há

TVCine Edition, 19h35

Jafar Panahi, que desde 2010 não pode sair do Irão nem realizar cinema, assinou, em segredo, este filme. O próprio realizador, fazendo de uma versão ficcionada sua, está a dirigir, à distância e através do computador, um drama baseado em factos verídicos. Isto enquanto vive numa pequena terra perto da fronteira com a Turquia. Ganhou o Prémio Especial do Júri na 79.ª edição do Festival de Cinema de Veneza.

Um Amigo Extraordinário

AXN Movies, 21h10

Realizado por Marielle Heller, este filme biográfico debruça-se sobre a amizade improvável entre Fred Rogers (1928-2003), o lendário e amplamente amado e respeitado anfitrião e criador de um famoso programa infantil americano, e um jornalista. Este é ficcionado na personagem de Lloyd Vogel, mas tem correspondência na vida real em Tom Junod, autor de Can You Say... Hero?, artigo publicado na revista Esquire que inspirou o argumento, escrito a quatro mãos por Noah Harpster e Micah Fitzerman-Blue. Nos papéis principais surgem Matthew Rhys na pele do cínico repórter e Tom Hanks na do puro Rogers – este, nomeado para o Óscar, o Globo de Ouro e o BAFTA de Melhor Actor Secundário.

COMÉDIA

Humor de Perdição

RTP Memória, 16h02

Na semana passada, Herman José, que cumpre 50 anos de carreira, assinalou o seu 70.º aniversário e foi condecorado com a Medalha de Mérito Cultural pelo governo que está agora a cessar funções. A RTP Memória anda a passar a sua série de humor de 1987, criada e protagonizada pelo próprio à frente de um elenco que incluía Lídia Franco, Vítor de Sousa, São José Lapa ou Rosa Lobato de Faria.

SÉRIE

Fire Country

Star Channel, 22h15

Chega à segunda época a série em que um presidiário do norte da Califórnia se voluntaria para combater fogos na sua antiga região, entre amigos do passado, colegas de cárcere e bombeiros especialistas. É co-criada por Max Thieriot, que é também o protagonista e nasceu na região.

DOCUMENTÁRIO

Luiz Villas-Boas: A Última Viagem

RTP2, 22h54

No centenário do nascimento de Luiz Villas-Boas (1924-1999), um dos maiores nomes da divulgação e promoção do jazz em Portugal e fundador do Hot Clube de Portugal, a RTP estreia este documentário assinado pelo músico e actor Laurent Filipe. Além de Villas-Boas, a quem chamam “pai do jazz em Portugal” e é um símbolo de resistência anti-fascista, este documentário pretende também olhar para a primeira edição, por ele organizada, do Cascais Jazz, em 1971, com nomes como Ornette Coleman, Charlie Haden, Art Blakey, Miles Davis, Dizzy Gillespie ou Thelonious Monk.

MÚSICA

Maro - Hortelã Trio Tour

RTP1, 22h46

Em Junho do ano passado, a cantora e escritora de canções Maro, que venceu o Festival da Canção em 2022, apresentou o seu disco Hortelã em formato de trio de guitarras.

INFANTIL

Looney Tunes Cartoons

Cartoon Network, 17h55

Esta continuação, em novas curtas, dos clássicos Looney Tunes começou em 2020. Mistura vários estilos de animação diferente e histórias com Bugs Bunny e outros bonecos do costume.

DESPORTO

Eslovénia x Portugal

RTP1, 19h36

Jogo de preparação para o Europeu de Futebol deste ano, que decorre entre Junho e Julho.