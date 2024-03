Língua portuguesa fora da shortlist do Prémio Literário de Dublin

Os escritores Sebastian Barry, Mircea Cartarescu, Emma Donoghue, Jonathan Escoffery, Suzette Mayr e Alexis Wright são os seis finalistas do Prémio Literário de Dublin, escolhidos a partir de uma lista longa de 70 livros que incluía três candidatos de língua portuguesa.

Os romances que chegam agora à fase final são Old God's Time, do escritor irlandês Sebastian Barry, Solenoid, do autor romeno Mircea Cartarescu (nesta versão, traduzido por Sean Cotter), Haven, da escritora irlandesa Emma Donoghue, If I Survive You, do escritor norte-americano Jonathan Escoffery, The Sleeping Car Porter, da romancista canadiana Suzette Mayr, e Praiseworthy, da escritora aborígene australiana Alexis Wright.

Da primeira lista de nomeados para o Prémio Literário de Dublin constavam os escritores brasileiros Itamar Vieira Júnior e Stênio Gardel, com os romances Torto Arado e A Palavra que Resta, respectivamente, e o moçambicano Mia Couto com O Bebedor de Horizontes.

Daithí de Róiste, Lord Mayor de Dublin e patrono do prémio, destacou esta terça-feira que a lista restrita de finalistas explora temas de raça, discriminação, trauma, solidão e comunismo.

O vencedor será anunciado no dia 23 de Maio, no âmbito do Festival Internacional de Literatura de Dublin.

O Prémio Literário de Dublin é organizado pela autarquia da capital da Irlanda e gerido pelas bibliotecas públicas da cidade, com um valor monetário de 100 mil euros, a serem entregues na totalidade ao autor da obra vencedora, se esta for escrita em inglês, ou, no caso de se tratar de uma tradução, a dividir entre escritor e tradutor, nos valores de 75 mil euros e 25 mil euros, respectivamente.

O romance Marzahn, Mon Amour, da escritora alemã Katja Oskamp, foi o vencedor do Prémio Literário Internacional de Dublin de 2023.