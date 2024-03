O segredo para conseguir sempre almôndegas tenras

The Washington Post/Rey Lopez

Umas boas almôndegas dependem de alguns factores-chave, incluindo o teor de gordura, a escolha do aglutinante e o método de cozedura.

Esta foi uma questão que surgiu recentemente durante a nossa conversa semanal em directo, onde o ajudamos a melhorar as suas capacidades na cozinha. Aqui ficam algumas dicas para garantir que as suas almôndegas ficam tenras e saborosas.

Não misture demasiado. Quando as almôndegas estão duras, muitas vezes é porque foram demasiado trabalhadas. Comece por misturar bem todos os ingredientes, excepto a carne moída. Quando adicionar a carne, deve misturá-la apenas o suficiente para que os ingredientes fiquem uniformemente distribuídos. Acho que as mãos são as melhores ferramentas para este efeito, em vez de uma batedeira.

Verifique o teor de gordura. A carne mais magra pode facilmente resultar em almôndegas secas, que precisam de ser totalmente cozinhadas para serem servidas em segurança. (As aves de capoeira moídas devem ser cozinhadas a 165 graus e as outras carnes moídas devem ser cozinhadas a 160 graus).

Preste atenção à percentagem de gordura na carne moída que está a utilizar — para carne moída, procure pelo menos 20% de gordura.

Considere os outros ingredientes. Apenas carne moída e temperos produzirão resultados medíocres. O ovo e o pão ralado são ingredientes comuns para adicionar humidade e suavidade. Outra opção de aglutinante que pode resultar é pão ralado fresco ou seco que foi embebido em leite. “O pão ralado embebido ajuda a evitar que as proteínas da carne encolham”, como explicou a escritora de culinária Tara Holland no Kitchn.

Escolha o método de cozedura correcto. Sim, pode fritar as almôndegas numa frigideira ou cozê-las no forno com bons resultados, mas há outras formas de o fazer.

Numa busca pela almôndega ítalo-americana ideal, Daniel Gritzer, director culinário sénior da Serious Eats, descobriu que escalfá-las num molho resulta na textura mais tenra. “Mas perderia o sabor que o dourado acrescenta”, escreveu ele, “e neste caso, esse sabor é importante para mim”.

Por isso, dependendo do tipo de almôndegas que estiver a fazer, experimente uma selagem rápida numa frigideira, seguida de uma cozedura em lume brando num molho para obter o meio-termo perfeito.

Exclusivo PÚBLICO/The Washington Post