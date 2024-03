ABVP Travel Fest: Como viajar de uma forma mais responsável e autêntica?

É possível viajar de uma forma mais responsável, enriquecedora e autêntica? Se a resposta for afirmativa, certamente terá que mencionar a sigla TBC, o Turismo de Base Comunitária, que, resumidamente, coloca as comunidades locais no centro dos palcos que visitamos, uma modalidade idealmente planeada e gerida pelas próprias povoações, permitindo aos visitantes uma imersão genuína. Aponta para aí o foco da quarta edição do ABVP Travel Fest, pelo segundo ano consecutivo em Guimarães, no Teatro Jordão, desta vez nos dias 11 e 12 de Maio.

O evento pretende "manter a aposta na divulgação de documentários com impacto e que façam as pessoas reflectir", avança Filipe Morato Gomes, presidente da ABVP – Associação de Bloggers de Viagem Portugueses e autor do blogue de viagens Alma de Viajante. "Continuaremos a promover o debate em torno de assuntos de extrema importância, como é o caso do turismo de base comunitária, pilar fundamental na sustentabilidade socioambiental dos territórios”, refere.

De uma forma ou de outra, os oradores presentes, escritores, fotógrafos, nómadas digitais, instagrammers, exploradores e ambientalistas — tudo junto ou em separado — partilham da necessidade de procurar o desenvolvimento sustentável das populações que visitam e tentam praticar e promover um turismo que respeite tanto as pessoas como o meio ambiente, casos da turismóloga brasileira Cris Marques, autora do projecto Raízes do Mundo, que vem falar do "Poder das Viagens para Mudar Lugares", e da indiana Shivya Nath ("no meu coração, sou apenas uma rapariga que acredita no poder transformador das viagens"), que virá explicar “como a narrativa de viagens pode capacitar as comunidades locais”.

"Sou apenas uma rapariga que acredita no poder transformador das viagens" Shivya Nath A autora do projecto Raízes do Mundo Cris Marques O espanhol é um dos exploradores do Travel Fest Joan Torres Fotogaleria "Sou apenas uma rapariga que acredita no poder transformador das viagens" Shivya Nath

Dos Estados Unidos chega o videógrafo Brandon Li, autor do filme The Passion of Andalucía (2019) e recente vencedor do Grande Prémio do Art & Tur - Festival Internacional de Cinema de Turismo com a curta Morocco Arise. De Espanha, Joan Torres, explorador autor do blogue Against the Compass que abordará “a arte de viajar de mochila às costas em destinos extremos”, e Vicente Fraga, fotógrafo especialista no contacto íntimo com as comunidades galegas que visita frequentemente. Entre os representantes portugueses, o etnógrafo Vítor Silva, mais conhecido por EthnoPoet, que nos levará por uma "Jornada à Etnosfera: histórias de luta, esperança e aprendizagem desde os Himalaias à Amazónia", e Bernardo Conde, fundador e director do Exodus Aveiro Fest que irá mostrar como "Viajar com Propósito: Transformar Vidas em Madagáscar".

As pessoas e as histórias do fotógrafo galego Vicente Fraga As pessoas e as histórias do fotógrafo galego Vicente Fraga Fotogaleria As pessoas e as histórias do fotógrafo galego Vicente Fraga

"A diversidade das experiências e artes dos oradores garantem um fim-de-semana de inspiração única”, comenta Rui Barbosa Batista, vice-presidente da ABVP e autor do blogue Born Freee.

Os bilhetes custam 30€ para os dois dias de palestras e visitas gratuitas na sexta-feira anterior a um conjunto de espaços emblemáticos na cidade (preço válido até ao fim do mês de Março; a partir do dia 1 de Abril, o passe do festival passa a custar 40€).