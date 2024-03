Há mais de 500 cardiologistas no SNS, mas alguns hospitais no interior só têm um especialista

Em 2022, havia 525 cardiologistas nos hospitais do Serviço Nacional de Saúde (SNS), mas vários hospitais no interior do país tinham apenas um ou dois especialistas no quadro. Tem sido amplamente noticiado o caso do Hospital de Beja, onde desde há duas décadas dois cardiologistas, que são marido e mulher e por vezes fazem férias juntos, asseguram os cuidados e onde as vagas para novos especialistas ficam sistematicamente desertas. Mas havia então hospitais ainda em pior situação, como era o caso do de Bragança, o de Castelo Branco e o de Portalegre — todos com apenas um cardiologista no quadro. Em alguns, a situação foi-se agravando-se rapidamente nos últimos anos — por exemplo, o Hospital da Guarda passou de seis cardiologistas, em 2019, para apenas dois, em 2022. Por regiões, em todo o Alentejo, há dois anos, havia 15 cardiologistas, enquanto o Algarve dispunha de 13.

