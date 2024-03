Eleições na Madeira? Albuquerque é favorito, mas com fragilidade para gerar entendimentos

Cumprem-se agora dois meses desde que se abriu uma crise política na Madeira, com contornos judiciais, que se somou às crises já instaladas na República e nos Açores. Com a forte possibilidade de novas eleições no horizonte, os politólogos ouvidos pelo PÚBLICO projectam uma vitória do PSD, apesar de o ainda líder do executivo e novamente candidato Miguel Albuquerque ter sido constituído arguido por suspeitas de corrupção. Mas também apontam a dificuldade de conseguir apoio dos outros partidos após umas eleições em que acreditam que haverá um "contágio" das legislativas e não é certo que todos se mantenham no Parlamento regional.

