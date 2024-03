Duas, três, muitas Kates Middletons

21 de Junho de 1969. Início do Verão em Londres: a cidade inundada de cores (uma invenção recente, tal como o sexo). Poucos meses antes, o último concerto dos Beatles, o primeiro voo do Concorde; poucas semanas depois, homens na Lua. Não só o fim de qualquer coisa, mas também um princípio. “Os tempos estão a mudar.” A cidade sente-o. As rádios transmitem canções com solos de cítara, plátanos despejam alergias no bairro de Westminster. Na margem do rio poeirento, ergue-se um palácio muito grande (Buckingham, 77 mil metros quadrados) construído à volta de uma senhora moderadamente pequena (Elizabeth Windsor, 163 centímetros). É a residência oficial da monarca, do seu marido Philippos Andreou Schleswig-Holstein-Sonderburg-Glücksburg e da pequena colecção de futuras manchetes e hashtags de que ambos foram progenitores.

