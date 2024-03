Parlamento ganha papel central no novo ciclo político

Com uma maioria parlamentar muito curta, o futuro governo de Luís Montenegro vai ter de gerir com pinças os decretos-leis que aprova, que podem vir a ser chamados à Assembleia da República, e as propostas que, ao abrigo da Constituição, têm mesmo de passar pelo crivo dos deputados. Embora o executivo mantenha nas mãos o domínio da agenda política, o Parlamento ganha uma nova centralidade no novo ciclo político, sobretudo por causa das negociações que se adivinham necessárias para evitar que coligações negativas travem diplomas aprovados pelo governo.

