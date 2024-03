Putin e as duas Alemanhas

1. No dia 7 de Março, a embaixada americana em Moscovo avisou publicamente sobre o risco de atentados na capital russa. A representação britânica seguiu-lhe o exemplo, recomendando que se evitassem “grandes concentrações de pessoas, incluindo concertos”. Washington acrescentou que já avisara as autoridades russas. As suas informações apontavam para um atentado levado a cabo por um grupo terrorista islâmico. No dia 19 de Março, já depois da “operação especial eleitoral” que o entronou como o novo czar todo-poderoso da Rússia, Vladimir Putin denunciou estes avisos, classificando-os como “uma chantagem explícita e a vontade de desestabilizar e causar o pânico na nossa sociedade”.

