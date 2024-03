Tejo a Copo regressa no sábado com entrada livre e vinhos de 26 produtores

O evento com vinhos da região do Tejo acontece este sábado, 23 de Março, no Convento de São Francisco, em Santarém. A novidade desta edição é um horário especial para profissionais da área.

A 6.ª edição do Tejo a Copo, evento que reúne vinhos certificados de 26 produtores da região do Tejo, acontece no sábado, 23 de Março, no Convento de São Francisco, em Santarém. Organizado pela Comissão Vitivinícola Regional do Tejo (CVR Tejo), a mostra inclui provas de vinhos, masterclasses com o sommelier Rodolfo Tristão, uma loja, música ao vivo e petiscos de restaurantes locais.

Este ano, o Tejo a Copo terá uma grande novidade: um horário exclusivo para profissionais da área, entre as 11h e as 13h de sábado. “[Para a] restauração, garrafeiras, lojas de vinho e imprensa”, enumera João Silvestre, director-geral da CVR Tejo. “Notávamos que nas edições anteriores, com os profissionais e o público juntos, não tínhamos tempo para dar a atenção devida aos profissionais. Era muita gente, muita confusão.”



A partir das 15h e até às 20h30, o Convento de São Francisco abre as portas ao público em geral. A entrada é livre, mas para provar os vinhos dos 26 produtores presentes é preciso comprar o copo do evento, no valor de 5 euros. Ao todo, e a julgar pelas edições anteriores, são esperadas perto de mil pessoas.

“O tempo vai estar bom e estamos à espera de uma adesão grande”, confirma o director-geral da CVR Tejo. “É um evento importante para nós, o evento com mais público que organizamos só de vinhos do Tejo e já se afirmou, não só na região como fora.”

Este ano, o Tejo a Copo terá também cinco masterclasses abertas ao público, dadas pelo sommelier Rodolfo Tristão com convidados ainda por anunciar. “Os convidados são surpresa e são diferentes em cada uma das masterclasses”, adianta João Silvestre. “Por exemplo, um enólogo, o dono de um restaurante ou um sommelier.”. Para participar é preciso uma inscrição, gratuita e feita no local.

Cada um dos 26 produtores terá uma banca, sem limite de referências. Vão estar presentes a Adega da Gaveta, Adega de Almeirim, Adega do Cartaxo, Agro-Batoreu, Batista’s by Pitada Verde, Casa Cadaval, Casal Branco, Casal da Coelheira, Casal da Fonte, Casal das Freiras, Casal do Conde, Casa Paciência, Companhia das Lezírias, Enoport Wines,

Escaravelho Wines, Falua, ODE Winery, Quinta da Alorna, Quinta da Atela, Quinta da Badula, Quinta da Lagoalva, Quinta da Lapa, Quinta da Ribeirinha, Santos & Seixo, SIVAC e a Vinhos Franco.

João Silvestre concorda que os vinhos da região têm dado cada vez mais nas vistas, sobretudo impulsionados pelas castas autóctones, Fernão Pires e Castelão, que serão tema de duas masterclasses. “Somos a quinta região [mais procurada] a nível de mercado nacional e na restauração somos a quarta região. O panorama mudou completamente”, afirma. Para isso, diz não só ter contribuído o “maior investimento na viticultura” local dos últimos anos, como também a chegada de “uma nova geração de enólogos à região”, a trazer “vinhos mais modernos, mais apetecíveis para o consumidor”.

Este ano, a Rota dos Vinhos do Tejo está presente no evento com uma banca de venda, com onde será possível comprar vinhos dos produtores representados (dois por empresa). “O público queixava-se disso e agora as pessoas podem logo comprar o vinho no certame e também temos a entrega em casa”, diz o director-geral da CVR Tejo. Haverá também música ao vivo nos claustros do convento e petiscos (a 6 euros cada) preparados por dois restaurantes de Santarém, a Tascá e o Pátio da Graça.