Mais de metade do valor dos trabalhos da JMJ foi contratado por ajuste directo

Entre os mais de 400 contratos celebrados no âmbito da Jornada Mundial da Juventude (JMJ), mais de metade do seu valor (34,5 milhões de euros) foi adjudicado com recurso ao ajuste directo, revela o relatório de auditoria do Tribunal de Contas (TdC) aos contratos feitos no âmbito deste evento. Foram comunicados a esta instituição 432 contratos, com valor global de 64,1 milhões de euros. Destes, só oito foram submetidos à fiscalização prévia do TdC — e representam um investimento de 31,8 milhões.

