Olhos postos no Autódromo do Algarve

O Grande Prémio de Portugal de MotoGP será uma espécie de jóia da coroa do desporto em território nacional neste fim-de-semana. Com os campeonatos de futebol em stand-by, e com o segundo jogo de preparação de Portugal agendado para terça-feira, será sobre o Autódromo do Algarve que incidirão os holofotes nos próximos dias. Nesta sexta-feira, já há treinos livres em Portimão, estando agendadas para sábado a qualificação e a sprint race (15h), antes da corrida principal, no domingo (14h). Miguel Oliveira, com ambições renovadas (agora ao serviço da Trackhouse Racing), será seguramente o piloto com mais apoio nas bancadas.

E já que falamos de desportos motorizados, este também é um fim-de-semana de Fórmula 1. Na Austrália, disputa-se o terceiro Grande Prémio de uma temporada que arrancou nos mesmos moldes da época anterior, com o domínio absoluto da Red Bull e, em particular, de Max Verstappen, que venceu no Bahrein e na Arábia Saudita. Carlos Sainz (Ferrari) está de regresso às pistas, depois de uma operação ao apêndice, e integrará o pelotão para a qualificação na próxima madrugada (5h) e, se tudo correr normalmente, para a corrida de domingo (4h).

Nas modalidades de pavilhão, não faltarão também motivos de interesse, todos eles no sábado à tarde. Às 15h, em Viana do Castelo, Sporting e Benfica disputam as meias-finais da Taça de Portugal de voleibol (o outro finalista sairá do embate entre Fonte do Bastardo e Leixões, às 18h); também às 15h, mas em Lisboa, o Sporting recebe a Oliveirense com o intuito de ultrapassar o adversário na frente do campeonato de hóquei em patins; e às 18h, também no pavilhão João Rocha, os "leões" disputam um clássico do andebol com o FC Porto, partindo para esta 22.ª jornada confortavelmente isolados na frente da Liga.

Neste período de pausa nos campeonatos de futebol para as selecções, entramos em contagem decrescente para terça-feira. Não só porque é o dia em que Portugal realiza o segundo jogo de preparação rumo ao Euro 2024, desta vez com a Eslovénia, em Ljubljana (19h45), mas também porque é nessa noite que fica completo o quadro de participantes no Campeonato da Europa. Grécia ou Geórgia, um deles juntar-se-á ao grupo de Portugal no torneio, enquanto as duas outras finais do play-off reservam um País de Gales-Polónia e um Ucrânia-Islândia.

