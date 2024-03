Guarda Civil faz buscas na RFEF e na casa de Luis Rubiales por suspeita de corrupção

Em causa estão vários contratos irregulares que terão sido firmados desde 2018, altura em que Rubiales assumiu a presidência do organismo.

Na manhã desta quarta-feira, foi lançada em Espanha uma operação policial motivada por suspeitas de corrupção e branqueamento de capitais, que tem no ex-presidente da Real Federação Espanhola de Futebol (RFEF), Luis Rubiales, uma das figuras centrais. A sede do organismo foi alvo de buscas, bem como a casa do antigo dirigente e 10 outros domicílios.

A operação foi desencadeada pela Unidade Central de Operações (UCO) da Guarda Civil, em Madrid, em Granada (onde se situa a casa de Rubiales), mas também em várias outras cidades e regiões do país, por haver suspeitas de irregularidades na celebração de contratos.

De acordo com a imprensa espanhola, estarão em causa contratos firmados pela RFEF desde 2018, já com Luis Rubiales ao leme, e um deles foi o acordo assinado com o ex-futebolista Gerard Piqué para que a Supertaça de Espanha se realizasse na Arábia Saudita.

Embora Rubiales - que liderou a RFEF desde 2018 a 2023 - esteja a ser investigado, segundo a Europa Press não figurava, até ao meio-dia, entre o rol de sete detidos, fruto de mais de uma dezena de buscas domiciliárias após requerimentos judiciais a diferentes entidades públicas e privadas.

As diligências estão a decorrer debaixo da direcção do Tribunal de Primeira Instância e Instrucção número 4 de Majadahonda, em Madrid, em coordenação com a Unidade contra a Corrupção e Crime Organizado, para além de ter também o apoio da Europol.