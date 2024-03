Obras na Biblioteca Municipal do Porto: saem as “aberrações”, aumenta a capacidade

Acabar com as “aberrações” construídas no miolo do edifício e ampliá-lo para ficar com o triplo da capacidade. É este o desígnio do projecto que o arquitecto Eduardo Souto de Moura desenhou para a obra de requalificação da Biblioteca Pública Municipal do Porto (BPMP). Serão edificadas novas estruturas com uma área de 7,7 mil metros quadrados, para receberem quase 35 quilómetros de estantes que vão acomodar o espólio da BPMP. Desde o início da discussão da empreitada, em 2019, o orçamento cresceu. Passou de cerca de 12 milhões para cerca de quase 30 milhões de euros. O edifício fecha a partir de 1 de Abril e só deverá reabrir daqui a 4 anos. A Câmara do Porto garante que durante esse período estará assegurado o acesso ao arquivo para consulta de investigadores e do público em geral.

