Luís Montenegro indigitado primeiro-ministro. O que já sabemos sobre o próximo Governo?

Foram duas as idas de Luís Montenegro ao Palácio de Belém e foi já na segunda, quando passava da meia-noite, que o presidente do PSD e líder da AD foi indigitado como primeiro-ministro."Tendo a Aliança Democrática vencido as eleições em mandatos e em votos, e tendo o secretário-geral do Partido Socialista reconhecido e confirmado que seria líder da oposição, o Presidente da República decidiu indigitar o Dr. Luís Montenegro como primeiro-ministro, apresentando oportunamente ao Presidente da República a orgânica e composição do XXIV Governo Constitucional", lê-se numa nota divulgada pela Presidência da República.

E agora? Quais são os próximos passos? Neste P24 ouvimos a jornalista Sofia Rodrigues.

