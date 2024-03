EUA apresentam resolução a pedir “cessar-fogo” em Gaza na ONU

Os Estados Unidos vão apresentar uma resolução ao Conselho de Segurança da ONU pedindo um “cessar-fogo imediato” na Faixa de Gaza, mas não era claro se este implicaria como condição a libertação dos reféns pelo Hamas, algo que será também mencionado no texto.

Os Estados Unidos têm vetado resoluções anteriores apresentadas por outros países pedindo um cessar-fogo no Conselho de Segurança. Esta resolução marca, diz o antigo correspondente do diário britânico The Guardian em Jerusalém, Peter Beaumont, “um passo significativo na sua abordagem ao conflito”.

Os Estados Unidos têm vindo a subir o tom das críticas públicas a Israel, com o Presidente, Joe Biden, a mencionar repetidamente o número de mortos na Faixa de Gaza, que entretanto ultrapassou 31 mil.

O secretário de Estado Antony Blinken, que está na região para discutir um potencial acordo para um cessar-fogo e libertação de reféns, disse que os EUA “estão a pressionar para um cessar-fogo imediato ligado à libertação de reféns” que poderia “criar condições para ter um cessar-fogo duradouro, que é algo que também queremos ver”, declarou, numa entrevista à emissora saudita Al Hadath, acrescentando que a resolução “está agora a ser apresentada”.

Um ponto contencioso entre os EUA e outros países tem sido o apelo a um cessar-fogo permanente ou temporário, diz o Washington Post.

Quando, há um mês, os EUA vetaram a mais recente resolução a pedir um cessar-fogo, proposta pela Argélia, a embaixadora dos EUA na ONU, Linda Thomas-Greenfield, declarou que o país apresentaria uma resolução alternativa, pedindo um “cessar-fogo temporário logo que praticável” e “medidas” para permitir a entrada de ajuda humanitária sem restrições devido à fome aguda, e ainda que Israel não levasse a cabo uma ofensiva em Rafah.

Na altura, alguns comentadores previram que esta resolução fosse vetada pelos países que preferiam as versões anteriores.