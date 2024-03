O Sónar a consolidar-se entre consagrados, emergentes e a singularidade de Lisboa

Terceira edição lisboeta do festival arranca na sexta-feira e conta com Sevdaliza, Oneohtrix Point Never, 2manydjs ou Tommy Cash. O talento local, com Branko à frente, vale quase 50% do cartaz.

À terceira edição, é o ano da consolidação para o Sónar Lisboa, depois da necessidade de ajustes evidenciada em 2023. Consolidação no espaço, tornando mais fluida e confortável a circulação do público, aumentando as zonas de restauração e de sanitários, e consolidação do cartaz, assente na música electrónica de dança, naturalmente, e num equilíbrio entre consagrados e nomes emergentes, mas dando particular destaque àquilo que, segundo os organizadores, torna especial este festival, nesta cidade — daí que quase 50% da programação seja composta por músicos portugueses ou radicados no país.