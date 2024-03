Cheque-livro no valor de 20 euros para quem tem 18 anos começa a ser emitido em Abril

Ministro assinou portaria que define regime legal do cheque-livro, cerca de 200 mil jovens - que fizeram 18 anos no ano passado ou neste - receberão vale para descontar numa qualquer livraria física.

A portaria que define o regime legal para o cheque-livro já foi assinada pelo ministro da Cultura Pedro Adão e Silva. O anúncio é feito no âmbito do Dia Internacional da Poesia, que se comemora esta quinta-feira. No próximo mês de Abril haverá condições para emitir os primeiros cheque-livros, que se destinam àqueles que fizeram 18 anos nos últimos dois anos, disse o ministro aos jornalistas depois da sessão de assinatura do memorando entre a Museus e Monumentos de Portugal e a Fundação Lello a propósito da compra da Descida da Cruz, de Domingos Sequeira, e a sua futura exposição num museu nacional. “É um universo de cerca de 200 mil jovens. Cada um receberá um cheque de 20 euros para descontar em livrarias físicas”, acrescentou o ministro que em breve deixará o cargo.