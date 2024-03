Descida da Cruz já está em Portugal mas ninguém diz para onde vai nem quanto custou

Em cenário de aparato – a Sala dos Embaixadores do Palácio Nacional da Ajuda, em Lisboa – a Museu e Monumentos de Portugal (MMP) selou esta quarta-feira o acordo com a Fundação Livraria Lello, a nova proprietária da Descida da Cruz, de Domingos Sequeira, para o depósito desta pintura num museu nacional.

Há dois dias que a identidade do novo proprietário era já conhecida e esperava-se que a primeira apresentação da pintura no seu regresso a Portugal trouxesse novidades quanto ao museu ou museus em que será exposta e tornasse pública a verba por que foi adquirida pela família de Avelino Pedro Pinto, investidor imobiliário e patrono desta fundação ligada à histórica livraria do Porto. Passada mais de hora e meia de encontro com a imprensa e com representantes do sector do património, e ao cabo de quatro intervenções, nada se soube.

Rita Marques, presidente da fundação que iniciou actividade em Janeiro e ex-secretária de Estado do Turismo do governo de António Costa, optou por não falar em dinheiro, por ser “deselegante” fazê-lo sem que todas as partes envolvidas na compra da pintura estivessem presentes — o empresário Pedro Pinto esteve na Ajuda, mas quando chegou a altura de os jornalistas fazerem perguntas já não estava na sala — e o ministro Pedro Adão e Silva preferiu referir-se ao memorando de entendimento como um primeiro passo para garantir a fruição pública da obra.

Foto O presidente da Museus e Monumentos de Portugal, Pedro Sobrado, o ministro da Cultura, Pedro Adão e Silva, e a adminstradora da Fundação Lello, Rita Marques Rui Gaudêncio

Foto Rui Gaudêncio

O que para já se sabe é que a 18 de Maio, Dia Internacional de Museus, a Descida da Cruz poderá ser vista por quem se deslocar ao Mosteiro de Leça do Balio, um edifício histórico requalificado de acordo com um projecto de Álvaro Siza Vieira que serve de sede à fundação e integra o universo do Grupo Lionesa, de que Pedro Pinto é administrador. Só então deverá ser divulgado o destino da pintura.

De acordo com Adão e Silva e Rita Marques, a obra pode vir a ser exposta num ou em vários museus afectos à MMP, não estando sequer afastada a possibilidade de empréstimos de curta duração a instituições estrangeiras, a “bem da divulgação da arte portuguesa”, disse ao início da tarde a presidente da Fundação Lello.

O PÚBLICO pediu à MMP, empresa encarregada por Adão e Silva de representar o Estado em todo o processo que envolveu a tentativa de aquisição da pintura e, mais tarde, nas conversações com Pedro Pinto, que permitisse o acesso ao conteúdo do memorando de entendimento que assinou com a Fundação Livraria Lello, o que até a esta hora não aconteceu.