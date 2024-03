Catarina Martins: “Quem acreditou na bondade democrática da NATO, ouça Donald Trump”

A cabeça de lista do Bloco de Esquerda (BE) às eleições europeias, Catarina Martins, defende que é preciso "um projecto novo" para a União Europeia (UE) de forma a "popularizar a democracia" e combater a extrema-direita. Isto, criando "alianças vastas", uma experiência que a ex-coordenadora do BE já teve no plano nacional, inclusive durante a "geringonça", e espera agora levar para Bruxelas.

