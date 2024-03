BE e PAN falam em acordo para impedir “retrocessos” na eutanásia ou IVG

Arrancaram esta quarta-feira as reuniões do Bloco de Esquerda (BE) com os partidos à esquerda. Após um encontro de uma hora com o PAN, Mariana Mortágua assumiu que os dois partidos chegaram a um "acordo para que se mantenha uma porta aberta para um diálogo" e Inês Sousa Real falou mesmo na possibilidade de se formar uma "coligação negativa". Ambas estão disponíveis para apresentar iniciativas comuns no Parlamento que garantam que "não há retrocessos sociais" no que toca à morte medicamente assistida, à interrupção voluntária da gravidez ou às questões do bem-estar animal e do clima.

"O mais importante é que os partidos de esquerda e ecologistas que partilham uma agenda de direitos sociais e de igualdade têm estas pontes de diálogo e convergências capazes de garantir que não há retrocessos sociais e que há questões na oposição em que há coordenação de acções", disse a líder do BE aos jornalistas, que assumiu ter "abertura" para "iniciativas conjuntas" no Parlamento. Em causa estão "matérias em que o PAN e o BE estiveram do mesmo lado", como a eutanásia, o aborto, o bem-estar animal e as questões climáticas.

Mortágua garantiu que "não pretende fundir todos os partidos", mas que estes têm a "responsabilidade de garantir que à esquerda, perante uma viragem à direita e o crescimento da extrema-direita, há pontes". Segundo a líder bloquista, o BE e o PAN convergem nessa "preocupação" com a subida da direita, até porque consideram que "os processos em curso de avanços sociais" no âmbito da revisão constitucional "ficam colocados em causa".

Também Inês Sousa Real demonstrou existir "convergência em garantir que os direitos adquiridos não servem como moeda de troca" por parte de Luís Montenegro para "garantir a estabilidade governativa". E que "matérias tão importantes como a morte medicamente assistida, os direitos das mulheres como a interrupção voluntária da gravidez, o bem-estar animal ou a defesa do ambiente e a luta contra as alterações climáticas" não ficam "em causa" com "a maioria que se formou à direita".

A porta-voz do PAN mostrou-se igualmente disponível para apresentar iniciativas conjuntas, falando mesmo na possibilidade de se formar uma "coligação negativa" que se foque ainda em "manter os apoios sociais de combate à pobreza, à não discriminação e à não exclusão".

BE "vota em matérias concretas", PAN quer valorização dos profissionais

As líderes partidárias foram também questionadas sobre a sua posição em relação a um eventual orçamento rectificativo, depois de Pedro Nuno Santos ter admitido aprovar "matérias de consenso”, como aumentos para os professores, as forças de segurança, os profissionais de saúde e os oficiais de justiça. Nenhuma foi taxativa, mas não fecharam a porta.

Mariana Mortágua deu a “garantia” de que o BE “não viabilizará um governo de direita e um orçamento de direita”, mas ressalvou que “o BE vota em matérias concretas como o seu programa determina”. E Inês Sousa Real deixou a decisão nas mãos da comissão política, que reunirá esta quarta-feira, mas considerou "fundamental que se faça este caminho de valorização” dos funcionários públicos.

“Estaremos sempre ao lado dos profissionais. Não fazemos cordões sanitários em relação a estas matérias”, afirmou mesmo. A líder do PAN avisou, contudo, que esse orçamento “não pode servir como um cavalo de Tróia para colocar retrocessos civilizacionais, como o IVA das touradas ou borlas fiscais para quem mais polui”.

O périplo do BE às sedes dos partidos prossegue na sexta-feira com o Livre e na segunda-feira com o PCP. A reunião com o PS ainda não tem data marcada. O repto foi lançado por Mariana Mortágua com o intuito de encontrar "convergências" com os partidos de esquerda e construir tanto a "oposição" à direita, como uma "alternativa". Na prática, os bloquistas querem analisar os resultados das eleições, alinhar soluções para "defender a Constituição" e organizar a mobilização dos 50 anos do 25 de Abril.

Notícia actualizada com as posições sobre um eventual orçamento rectificativo