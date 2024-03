Este cão robô é o novo polícia de trânsito de Málaga (e não gosta de trotinetas eléctricas)

A polícia de trânsito usou o cão robô numa patrulha pelo centro da cidade. Tem quatro pernas mecânicas e uma sirene no lugar do dorso.

A polícia de Málaga levou, esta terça-feira, um cão robô para uma patrulha experimental pelo centro da cidade espanhola.

O vídeo mostra um grupo de pessoas a fotografar o aparelho. Outras preferiram imitar o andar desengonçado do robô e até apresentaram os seus animais de companhia ao novo ajudante robótico.

O sistema, que tem uma sirene no lugar do dorso, foi construído pelos investigadores da Universidade de Málaga durante os últimos dois anos, com o objectivo de ajudar a polícia e detectar infracções de trânsito, como a utilização de trotinetas eléctricas nas zonas proibidas da cidade.

"O que se destaca neste projecto é que estamos a utilizar a tecnologia 5G para a operação remota do robô, para realizar a análise de imagens e detectar situações perigosas", explicou a investigadora Almudena Diaz.

Esta não é a primeira vez que um robô colabora com as autoridades. Em Abril do ano passado, a polícia e o presidente do município de Nova Iorque, nos Estados Unidos, apresentaram três equipamentos, incluindo um cão robô amarelo que, desde então, está responsável por patrulhar as ruas da cidade.

Além disto, um estudante de design sul-coreano criou uma cadela robô chamada Laika, que será a companhia dos astronautas nas missões que podem durar anos e, segundo o mesmo, já está pronta para ir para o espaço.