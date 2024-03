Aveiro: que futuro para a zona da antiga lota?

Ainda faltam dois passos importantes – a apreciação em sede de assembleia municipal, agendada para esta quarta-feira, dia 20 de Março, e o visto do Tribunal de Contas –, mas a verdade é que o processo dos terrenos da antiga lota de Aveiro parece estar prestes, finalmente, a ficar resolvido. A Câmara de Aveiro e o Governo chegaram, ao fim de vários anos, a acordo, permitindo que os cerca de 10 hectares plantados de frente para a ria passem para domínio municipal pelo valor de 6,7 milhões de euros – não obstante o líder da autarquia dizer que manterá diligências “para que a transferência se faça sem custos”. Qual será o passo seguinte? Primeiramente, limpar toda aquela zona que deixou de ser usada como lota na década de 1990 – as embarcações passaram a atracar e a descarregar o peixe na Gafanha da Nazaré, mais próximo da entrada da barra. Segue-se o estudo urbanístico e o loteamento, certamente aproveitando algumas das ideias vertidas num projecto da autoria do gabinete Dois Arquitectos – a proposta apresentada por Nuno Costa e Cátia Alexandre venceu o primeiro lugar no concurso de ideias lançado pela autarquia. Mas há quem defenda que o futuro de toda aquela área devia ser sujeito a uma auscultação pública.

Os leitores são a força e a vida do jornal



O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para assinaturas.online@publico.pt