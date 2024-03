Quer aprender a ser feliz? O “país mais feliz do mundo” oferece viagens e “aulas”

Finlândia volta a liderar o top da felicidade e abre concurso feliz. Sorria, são cinco dias com tudo pago e pode levar companhia. Para tentar a sorte até 4 de Abril, com viagem em Junho.

Há seis anos consecutivos que a Finlândia lidera o relatório mundial da felicidade. O novo top foi apresentado esta quarta-feira, Dia Internacional da Felicidade, e o estudo anual patrocinado pelas Nações Unidas volta a apontar a norte: sem surpresas, Finlândia mantém o número 1, logo seguida de muito perto pela Dinamarca e Islândia (e, já agora, a Suécia vem logo a seguir, sendo que o top 7 também inclui a Noruega). Para celebrar e partilhar (e promover, claro) a sua felicidade, a Finlândia já lançou um concurso: até 4 de Abril, aceita candidatos para viagens gratuitas em Junho a Helsínquia, masterclasses felizes incluídas.

"Estão abertas as candidaturas para uma expedição de felicidade urbana única em Helsínquia", anuncia o Turismo da Finlândia. O convite é para aprendermos a "hackear" a nossa própria felicidade e "as inscrições para a aula magna de cinco dias centrada na felicidade" já estão abertas.

Prometem-se "truques" felizes em Helsínquia, "a capital mais feliz do mundo", com os Helsinki Happiness Hackers. Esta equipa de mestres "conduzirá o grupo na aprendizagem de novos hacks de felicidade que podem ser aplicados na sua vida quotidiana".

Durante a estadia, com tudo pago (viagens incluídas), haverá quatro temas-chave da felicidade finlandesa: "natureza e estilo de vida; saúde e equilíbrio; design e quotidiano; alimentação e bem-estar."

"Uns espantosos 88% dos habitantes de Helsínquia estão satisfeitos com a sua vida na cidade", destaca-se, apresentando como mais-valias "uma cena cultural impressionante e muitos oásis verdes urbanos". "De acordo com um inquérito recente", explica-se, "os residentes de Helsínquia" valorizaram especialmente "a proximidade da natureza e do mar, as artes e a cultura, um ambiente de vida seguro e os transportes públicos eficientes da sua cidade".

Para candidatar-se: é preciso completar o "desafio das redes sociais" no Instagram ou TikTok, criando e partilhando um vídeo com um "truque para a felicidade". Depois é preencher o formulário de candidatura. A candidatura pode ser solitária ou a dois (maiores de 18). Todas as informações e critérios da competição estão no site oficial do passatempo do Visit Finland. Dia 2 de Maio são anunciados os vencedores.