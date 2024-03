Morreu António Pacheco, ex-jogador de Benfica e Sporting

Morreu, nesta quarta-feira, ao início da noite, António Pacheco. O antigo jogador do Sporting e do Benfica (entre outros clubes), e também internacional A por Portugal tinha 57 anos.

Pacheco estava internado há alguns dias no hospital de Portimão, depois de ter sofrido um enfarte no dia 12 deste mês, quando jogava bowling com amigos, em Alvor.

Para além de Benfica e Sporting, onde mais se destacou, o antigo futebolista também jogou pelo Torralta, Portimonense, Belenenses, Reggiana, Santa Clara, Atlético e Estoril.

A data das cerimónias fúnebres ainda não está marcada, de acordo com informação da família